Potrivit unor statistici recente ale Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a ONU, România este pe locul 9 între statele UE risipitoare de alimente: 2,55% (2,2 milioane tone/ an, peste 6000 tone/ zi). Încă mai risipitoare ca noi sunt Marea Britanie, Olanda, Germania, Franţa, Polonia, Belgia. Dintre acestea, Franţa (ca şi Italia) au, nu de mult timp, legi care le impun marilor magazine alimentare să doneze produsele pe cale să expire. Un astfel de proiect a fost aprobat de curând şi la noi; ca urmare, peste jumătate de an, magazinele respective vor fi obligate să-şi pună la dispoziţie marfa, pe bază de contract, instituţiilor şi structurilor neguvernamentale de protecţie a oamenilor (spitale, cămine de copii şi bătrâni ş.a.) ca şi celor de protecţie a animalelor. Până acum, cel puţin unele din aceste magazine aveau/ au politici proprii de reducere a preţurilor înainte de expirarea mărfii, astfel încât clienţii să poată opta: cumpără mai scump şi mai proaspăt ori mai ieftin şi mai pe ducă…; de asemenea, unele magazine (şi restaurante) colaborează eficient cu porcării; purceii nu refuză resturile. De aici încolo, se pune însă întrebarea dacă e OK ca, în numele limitării risipei, să se limiteze dreptul oamenilor din spitale, cămine ş.a. de a consuma hrană proaspătă. Chiar şi dacă e OK ca hrana pentru câini a câinilor de pripas să fie înlocuită cu hrana învechită, refuzată de oameni. Ce e mai limpede deocamdată este că acest amestec al statului în treburile firmelor ce comercializează alimente are un preţ. În loc să vândă parte din mărfuri cu reduceri între 20 şi 50% (sau să le doneze după vrerea lor), marile magazine vor fi obligate să dea de pomană toate produsele pe cale a expira. Conform Federaţiei patronatelor din industria alimentară „Romalimenta”, generozitatea aceasta impusă va creşte costurile firmelor şi, ca atare, preţurile mărfurilor rămase la raft!

Interesant va fi de văzut şi câte astfel de alimente vor ajunge la potenţialii beneficiari, şi câte, pe căi întortocheate, tot la gunoi…