A spus, la festivalul de la Gura Humorului, irlandezul Peter Hurley

În cadrul galei de duminică seara a Festivalului „Toamnă la Voroneţ”, directorul general al „Agerpres”, Alexandru Giboi, a primit diploma şi trofeul festivalului pentru expoziţia „Descoperă Arhiva fotografică «AGERPRES»”, realizată la iniţiativa sa, şi pentru filmul „Descoperă România cu Peter Hurley”, realizat de Camelia Moise.

„Nu în fiecare zi ai ocazia să stai la aceeaşi masă, să urci pe aceeaşi scenă, să se vadă produsele tale în acelaşi loc cu produsele unor titani ai cinematografiei româneşti şi simplul fapt că suntem aici, pentru mine şi pentru «Agerpres» este o onoare. Vă felicit pentru organizare, sperăm să fim împreună şi la viitoarele ediţii”, a spus Alex Giboi.

Surpriza făcută de „Agerpres” spectatorilor de la Gura Humorului a fost sosirea în sală a irlandezului care a ales să parcurgă România la pas pentru a arăta… românilor cât de frumoasă este această ţară, Peter Hurley, şi a producătorului Camelia Moise. Hurley a venit cu o traistă maramureşeană şi un colac tradiţional, precizând că, împreună cu 120 de tineri clujeni, a mers la Săpânţa unde, printre altele, a făcut şi o pomenire de 30 de zile a tatălui său, care a murit în Irlanda, la vârsta de 90 de ani.

Ideea de a-l suna pe Peter Hurley a venit din partea unui participant la festival din Republica Moldova. Şi, auzind aplauzele spectatorilor din sala Casei de Cultură, s-a hotărât să vină imediat la Gura Humorului.

„Eu cred că în România viaţa merită filmată tot timpul, este mereu surprinzătoare. A fost o surpriză când am fost sunat, eram în drum spre Săpânţa împreună cu 120 de tineri ortodocşi. Mi-au dat să bat toaca la intrarea în Săpâna…, Ioan Pătraş ar putea scrie un epitaf frumos pe o cruce cum un irlandez bate toaca în drum spre cimitirul vesel. Am adus aici cel mai frumos colac văzut în viaţa mea, de la o doamnă din Săpânţa, în memoria tatălui meu care în urmă cu 31 de zile s-a stins în Dublin. Voi împărţi colacul cu dumneavoastră, la fel cum voi face şi cu cozonacul primit din Săpânţa”, a spus Peter Hurley.

Peter Hurley s-a aflat pentru a doua oară la Gura Humorului, în urmă cu doi parcurgând pe jos drumul de la Cernăuţi spre sudul Bucovinei, în noiembrie. Atunci a bătut la uşa Primăriei la ora 1 noaptea şi a putut să se odihnească până dimineaţă…

„Consider o mare binecuvântare pentru mine că am ajuns să trăiesc în România. Când toată lumea mergea în direcţie opusă, eu am venit şi ştiam că o să rămân, n-am avut îndoiala asta niciodată. Nu pot să spun că sunt român, dar mă simt din ce în ce mai român, chiar dacă nu ştiu dacă am să spun vreodată că sunt român. Viaţa în România este o provocare pentru toţi şi nu-i uşor, nu-i uşor deloc. Este o provocare, este iubită de Dumnezeu şi din cauza acestei iubiri pe care Dumnezeu şi toţi sfinţii o au pentru România şi pentru toţi oamenii care au locuit şi s-au jertfit în această zonă a Europei se creează un foc viu, un foc interior, un foc spiritual. Care se manifestă şi prin ortodoxie, artă, dar mai ales este un foc care arde în fiecare roman cu care mă întâlnesc, iar din acest foc mă încălzesc. Aşa că nu ştiu ce sunt, dar ştiu unde vreau să fiu”, a mărturisit Peter Hurley.