De sub blocul G, de pe strada Ştefan cel Mare, izvorăşte Nilul

> În 3 luni, pierderile de apă potabilă au ajuns la 2300 mc > Proprietara apartamentului de unde se poate face reparaţia nu mai dă drumul la uşă şi este ameninţată de Primărie cu o amendă de până la 3000 de lei

Proprietara unui apartament de la parter, de la scara D a blocului G, de pe strada Ştefan cel Mare nr.53, din Suceava, se află în situaţia de a fi amendată cu până la 3000 de lei de Primăria Suceava pentru faptul că nu permite, potrivit Legii 230/2007, o intervenţie tehnică, din apartamentul ei, pentru repararea unei conducte sparte de alimentare cu apă potabilă. Elisabeta B., pensionară, refuză intervenţia pentru că nu este convinsă că defecţiunea se află sub podeaua băii sale, dar şi pentru faptul că nu are încredere în calculele pe care reprezentanţii Asociaţiei 24, de care aparţine, le-au făcut pentru stabilirea pierderilor.

Conflictul pe această temă durează deja de aproape 3 luni.

„Când, mai demult, tot din apartamentul meu, s-a intervenit pentru o altă reparaţie la reţeaua de canalizare, omul care a făcut reparaţia a spus că nu trece pe sub el nicio conductă de apă rece. Nu pot să las să-mi răscolească casa dacă nu am convingerea că la mine e defecţiunea şi dacă nu cumva provine şi de alte scări, din cele patru câte are blocul. Au venit odată în casa mea cu un aparat, a clipit acolo un bec roşu, nu ştiu, dar mie nu mi-a spus nimeni nimic ce s-a constatat, nu mi-a arătat că la mine ar fi problema.

Asociaţia spune că pierderile sunt foarte mari, de sute de metri cubi pe lună şi că trebuie să-mi spargă mie baia să repare conducta. N-am cedat presiunilor chiar dacă am fost ameninţată să dau drumul la uşă pentru o spargere prin sondaj. Am discutat cu persoane de specialitate despre imensa cantitate de apă pierdută şi mi s-a spus că este o imposibilitate să se scurgă dintr-o conductă atât de multă. Ce diametru trebuie să aibă ca să iasă pe acolo câte 500, 600 mc de apă într-o lună? Unde-i toată apa asta, când eu n-am niciun strop de umezeală sau de igrasie în baie? N-au decât să spargă în jur, să intervină din exterior, pentru că eu casa nu mi-o întorc pe dos. Pierderi, amenzi, dacă va trebui, plătesc tot, închid uşa şi pun cheia în cui. Dar până atunci trebuie să fiu convinsă că la mine este într-adevăr toată problema” a declarat Elisabeta B., când s-a adresat redacţiei ziarului „Crai nou” cu problema ei.

2300 mc, pierderile de apă ale blocului, în trei luni

Cât timp asociaţia şi proprietara apartamentului se înfruntă, de sub blocul G izvorăşte Nilul. În trei luni, pământul a înghiţit nu mai puţin de 2300 mc de apă, care costă, ca apă potabilă, apoi şi ca apă uzată ce trece în canalizare, peste 15.800 de lei, în total.

Pierderile din reţeaua de apă potabilă la bl. G. de pe strada Ştefan cel Mare din Suceava au apărut, potrivit reprezentanţilor Asociaţiei nr. 24, la citirea consumului aferent lunii iulie. Dintr-o dată, 609 mc de apă nu s-au mai regăsit în consumul declarat al celor 70 de apartamente ale blocului.

În luna august, pierderile au fost de 768 mc, iar în septembrie de 920 mc, apă pe care furnizorul, SC ACET, vrea bani.

Discuţii şi tensiuni între asociaţie şi proprietarii din bl. G de pe strada Ştefan cel Mare fuseseră şi până atunci. Imobilul este unul dintre puţinele din municipiu rămas să funcţioneze cu aparat de măsurat la branşament pe bloc şi nu pe scară, aşa cum au fost instalate de ACET, cu ani în urmă, la majoritatea blocurilor din Suceava.

„Când am sesizat însă, în august, o diferenţă de peste 600 mc, la consumul lunii precedente, am ştiut că nu este ceva obişnuit. Contorul arăta pierderi, aşa că am început să căutăm. Am verificat mai întâi instalaţiile interioare, apoi citirile apometrelor din fiecare apartament şi nu am găsit nimic neobişnuit. Am făcut tot felul de probe. Am închis vanele şi am căutat scurgeri, au stat oamenii şi cu urechea la podea, într-un apartament sau altul de la parterul tuturor scărilor de bloc. Am spart la un apartament alăturat de cel al doamnei B., apoi pe casa scării; tot nimic.

Am solicitat ajutorul ACET-ului care a trimis doi specialişti cu locatorul, aparatul care detectează defecţiunile şi care a semnalizat mai întâi probleme sub apartamentul 4 la scara C, apartament aflat perete în perete cu cel al doamnei B., de la scara D. S-a verificat apoi cu locatorul şi la ea în apartament şi astfel s-a stabilit, fără dubii, că pierderile se produc pe o conductă de alimentare de sub cele două apartamente, mai aproape însă de cel al doamnei B.

Dar din momentul în care s-a pus problema intervenţiei pentru reparaţii, prin baia ei, doamna în cauză a întrerupt orice comunicare; la uşă n-a mai dat drumul, la telefon n-a mai răspuns. Am încercat orice: am notificat-o, am informat şi restul proprietarilor despre situaţie şi că vor fi nevoiţi să suporte şi ei pierderile, am cerut şi sprijinul primăriei. ACET a venit cu propunerea ca, pentru stoparea pierderilor, să fie limitat programul de furnizare al apei potabile, dacă nu se realizează urgent reparaţia. Dar doamna refuză în continuare intervenţia, ba m-a şi reclamat pe la Primărie, pentru tot felul de probleme inventate” ne-a declarat şi Elena Ştefuriuc, preşedinta Asociaţiei de proprietari nr. 24.

„…SC ACET SA ia în calcul doar citirea aparatului de măsură…”

În ce priveşte furnizorul de apă, SC ACET SA, societatea şi-a exprimat foarte clar punctul de vedere, într-o notă referitoare la problemă.

„Conform Legii 230/2007, Asociaţia de proprietari nr. 24 Suceava este obligată să achite toate facturile emise de furnizori, iar SC ACET SA ia în calcul doar citirea aparatului de măsură montat la branşamentul imobilului şi nu se implică în pierderile după acest branşament.”