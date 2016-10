Titlul Doctor Honoris Causa pentru prof. Johannes Kabatek, de la Universitatea din Zürich

Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava va acorda titlul Doctor Honoris Causa lui Johannes Kabatek, profesor la Universitatea din Zürich, Elveţia, miercuri, de la ora 14, în aula din corpul E. Potrivit USV, acordarea acestui titlu constituie „recunoaşterea valorii şi contribuţiei deosebite la dezvoltarea lingvisticii contemporane la nivel mondial, dar şi un semn al aprecierii pentru buna şi fructuoasa colaborare cu Universitatea «Ştefan cel Mare» din Suceava”.

Răspunsul la Laudatio va fi rostit de Johannes Kabatek în limba română.

Cu o zi înainte, distinsul invitat va susţine două conferinţe la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, prima fiind „Entre universalisme et particularisme: nouveaux regards sur les langues «globales» et les langues «minoritaires», în sala de lectură „Mihail Iordache”, corp A, la ora 10. A doua se intitulează „Las Tradiciones discursivas en todas sus dimensiones” şi va avea loc de la ora 16, în amfiteatrul „Dimitrie Leonida”, corp D.

„Considerat unul dintre cei mai importanţi promotori ai integralismului lingvistic şi ai studierii limbilor şi culturilor romanice în lume, discipol direct al lui Eugeniu Coşeriu (marele lingvist de origine română), Johannes Kabatek este autorul unei opere impresionante: peste 20 de volume de autor sau colective, peste 100 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate şi peste 250 de conferinţe susţinute în întreaga lume” au precizat reprezentanţii USV.