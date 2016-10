Spitalul Gura Humorului, beneficiar al unei donaţii din partea Asociaţiei pentru Incontinenţi şi Stomizaţi din Moldova

În cadrul unei conferinţe de presă organizată de Asociaţia Modeneză pentru Incontinenţi şi Stomizaţi (AMIS), cu sprijinul Crucii Roşii Italiene, al Fundaţiei italo-americane Fillipo Marazzi şi al Ordinului Cavalerilor de Malta, la RIN Grand Hotel Bucureşti, în parteneriat cu acesta, la 12 octombrie a.c., „s-a făcut o donaţie către Asociaţia Purtătorilor de Stomă Cutanată din România, către Spitalul din Gura Humorului şi către două mănăstiri din nordul Moldovei”, aflăm dintr-un comunicat de presă, cu precizarea că valoarea totală a donaţiilor se ridică la aproximativ 1,4 milioane de euro. Aflăm că la eveniment au participat: Stefano Piazza, preşedintele Asociaţiei Modeneze de Incontinenţi şi Stomizaţi şi vicepreşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Incontinenţi şi Stomizaţi din Italia; Teresa Malieni, preşedinte Crucea Roşie Italiană, filiala Modena; Marius Pop, preşedintele Asociaţiei Purtătorilor de Stomă Cutanată din România; dr. Marius Geantă, cofondator al Centrului pentru Inovaţie în Medicină şi dr. Flavius Pavelescu, medic de familie.

În comunicat ni se spune că în România există peste 50.000 de pacienţi purtători de stome cutanate (colo, ileo şi urostome) care primesc de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate materiale sanitare gratuite. Donaţia făcută de AMIS a constat în două camioane de colostome (anus contra naturii), ileostome (legarea părţii terminale a intestinului subţire la un orificiu practicat pe piele), urostome (protezare la nivelul aparatului renal) şi produse de îngrijire a protezelor (creme, substanţe de curăţat şi odorizante etc.).

„Cancer este un cuvânt de temut în orice limbă, însă pacienţii trebuie să ştie că medicina şi sprijinul semenilor îi pot ajuta să iasă învingători în lupta cu boala. Lucru demonstrat de Stefano Piazza, preşedintele AMIS, el însuşi pacient şi purtător de stoma cutanată, care a făcut un stil de viaţă din voluntariat şi din lupta pentru a-şi ajuta semenii. Stefano Piazza a trecut peste operaţii, recidive, poartă ileostomă, iar în buzunar are, permanent, sonda urinară, pe care şi-o montează de câteva ori pe zi, dar a demonstrat că încrederea în medici şi voinţa de fier te ajută să învingi cancerul, să duci o viaţă normală, şi în familie şi în societate, dar şi să-ţi găseşti forţe pentru a sprijini alţi oameni aflaţi în situaţii similare”.

„Din 2010, anual, am început aceste acţiuni umanitare, iniţial doar cu sprijinul Crucii Roşii Italiene şi, din acest an, ni s-a alăturat şi Fundaţia Filippo Marazzi, care ne-a sprijinit cu o donaţie de 10000 de euro. Astfel, a fost posibil ca anul acesta să aducem două camioane de materiale sanitare, stome, proteze, paturi de spital, cărucioare, medicamente şi materiale ortopedice, în total o cantitate de 16 tone. Pentru 2017 ne-am propus să venim cu trei camioane de ajutoare. Întreaga noastră activitate de strângere a acestor donaţii a fost susţinută de voluntari. Este important pentru pacienţii purtători de stome să beneficieze de tot ceea ce au nevoie şi spun asta în calitate de pacient, eu însumi fiind purtător de ileostomă. Noi trăim toată viaţa cu un sac pentru colectarea materialelor fecale sau urinare ataşat pe abdomen. Viaţa noastră este mai dificilă, însă eu sper ca, prin acţiunile mele, să le pot demonstra altor pacienţi că poţi trăi normal şi când te afli într-o astfel de situaţie. Încrederea în medici şi voinţa de fier te ajută să învingi cancerul. Eu am trecut peste operaţii, recidive, port ileostomă, iar în buzunar am permanent sonda urinară, pe care mi-o montez de câteva ori pe zi. Cu toate acestea, duc o viaţă normală şi în familie, şi în societate, sunt activ, nu am renunţat la sportul meu preferat – scufundările – şi încerc să le ofer ajutor şi românilor aflaţi în situaţii similar. Eu îmi duc copilul la şcoală, merg în vacanţă cu soţia, fac scufundări, urc pe munte. Este un şoc mare când afli vestea că vei purta toată viaţa punguţa aceea, dar, cu ajutor, te poţi echilibra şi poţi trece peste. Nouă, stomizaţilor din Italia, ne asigură statul trei saci de colectare pentru stome pe zi, însă în alte ţări, precum Republica Moldova, Albania sau Ucraina, pacienţii sunt nevoiţi să şi le cumpere. Şi în România sunt mulţi stomizaţi care au nevoie de mult mai mulţi saci de colectare decât le asigură statul”, a declarat Stefano Piazza, preşedintele AMIS.

„Acest proiect al AMIS se aliniază principiilor noastre umanitare, aşa că vom asigura şi pe viitor suport acestei acţiuni de donare de materiale sanitare. Îl vom sprijini pe Stefano Piazza şi sperăm ca anul viitor să putem veni în România cu trei camioane şi două microbuze cu ajutoare” a precizat Teresa Malieni, preşedintele Crucii Roşii Italiene, filiala Modena.

„Este lăudabil şi binevenit orice astfel de gest umanitar şi, în unele situaţii, poate chiar necesar, cum ar fi, de exemplu, situaţia unui angajat care devine pensionar şi până i se clarifică acest statut poate beneficia de proteze din astfel de donaţii sau perioada dintre intervenţia chirurgicală de montare a stomei şi aprobarea dosarului la Casa de Asigurări de Sănătate. De asemenea, în cazul copiilor sau al persoanelor din mediul rural, unde nu există personal medical care să facă instruire cu privire la modul lor de utilizare, cu siguranţă este nevoie de mai mulţi saci pentru colostome decât oferă statul gratuit”, a precizat dr. Flavius Pavelescu.

„Casa Naţională de Asigurări de Sănătate alocă doar 250 lei/lună pentru aceste materiale sanitare care ne sunt indispensabile pentru a ne putea desfăşura activitatea. Aceşti bani înseamnă 30 bucăţi/lună de saci pentru stome fără evacuare – deşi, în medie, sunt necesari 2 saci/zi – sau 26 de bucăţi/lună pentru stome cu evacuare. Însă apar des situaţii când unui stomizat aceşti saci asiguraţi de CAS îi ajung doar 18-20 de zile dintr-o lună, pe restul fiind nevoiţi să şi-i cumpere. În România, o vină o au şi furnizorii de materiale care vor un profit foarte mare şi am senzaţia că solicită comenzi speciale pentru dispozitivele medicale pe care le livrează la noi. Sunt mai puţin calitative, ca să poată menţine preţul mic. Anul acesta, CNAS ne-a mai redus suma alocată stomelor cu 6%. De aceea, donaţiile anuale primite de la AMIS îi ajută pe mulţi dintre noi să poată trăi ca nişte oameni normali” a declarat Marius Pop, preşedintele Asociaţiei Purtătorilor de Stome Cutanate din România.

„Din păcate, potrivit statisticilor, doar 10% din pacienţii oncologici din Europa au acces la tratamente lansate în ultimii cinci ani. De exemplu, dacă acum câţiva ani mulţi pacienţi cu melanoma mureau rapid, acum aceste terapii noi îi ajută să supravieţuiască. Însă lupta împotriva cancerului trebuie să o ducă întreaga societate şi să găsim o cale să-i forţăm pe politicieni să fie responsabili şi să ne aducă în 2016, nu să rămânem blocaţi în trecut şi să ne tratăm cu terapii vechi de ani de zile”, a explicat dr. Marius Geantă.