LPS Suceava joacă, în acest sezon competiţional, cu trei echipe în Campionatele Naţionale

Rugbiul sucevean continuă să fie reprezentat cu cinste în Divizia Naţională de echipa CSM, care, chiar în ultima rundă, a înregistrat o frumoasă victorie împotriva formaţiei Stejarul Buzău. Pe lângă „veteranii” echipei, cum ar fi Ştefăniţă Rusu, Preutescu, Zup sau Creţuleac, au apărut, ca în fiecare an de altfel, tineri jucători formaţi în principal la LPS Suceava. Gruparea de seniori a CSM Suceava rezistă pe „baricadele” competiţiilor naţionale de top şi datorită faptului că este alimentată an de an cu tinere talente. Formaţia suceveană ar fi putut ajunge probabil chiar în lupta pentru un loc în SuperLigă dacă şi-ar fi păstrat toţi sportivii din ultimii ani. Din păcate, la finele fiecărui sezon competiţional de la Suceava, şi datorită statului semiprofesionist, o sumedenie de jucători îşi încearcă şansa în străinătate. Obişnuiţi cu greul, rugbiştii suceveni merg la muncă fără probleme şi dacă în localitatea în care sunt există şi o echipă de rugbi, atunci nu poate decât să fie bine.

Dacă la seniori rugbiştii suceveni ajung pe mâna antrenorului Constantin Vlad, „legendă” vie a rugbiului de pe aceste meleaguri, la juniori ei trebuie să treacă la LPS prin „filtrul” unui alt rugbist de poveste, Dumitru Livadaru. Şi în acest an, LPS Suceava este înscrisă în Campionatele Naţionale cu trei echipe, una de juniori sub 17 ani, una sub 18 şi una sub 19 ani.

În prima rundă a Campionatului Under 18, LPS Suceava a fost învinsă acasă de echipa Centrului Olimpic Bârlad cu 49-14. Formaţia de rugbi Under-17 participă în Campionatul Naţional de rugbi în şapte şi va avea un prim turneu sâmbătă la Bârlad. Şi echipa de rugbi Under-19 va debuta în competiţiile oficiale la finele acestei săptămâni, primul turneu de rugbi în 10 (acesta este formatul competiţiei la acest nivel de vârstă) urmând să aibă loc la Constanţa.

Din nefericire, echipele de rugbi ale Liceului cu Program Sportiv din Suceava nu se mai pot pregăti din acest an pe terenul „Unirea”. Nu se ştie care sunt cauzele, însă este cu totul impropriu pentru un rugbist să se antreneze pe terenul sintetic din cadrul LPS Suceava.

„Îmi pare rău că nu ne putem pregăti pe terenul „Unirea“. Este dificil să facem antrenamente specifice pe terenul sintetic, dar poate că se va găsi o soluţie să revenim pe stadionul din lunca Sucevei.

Avem trei echipe în competiţiile oficiale din acest sezon competiţional şi sper să ne descurcăm onorabil. O primă recunoaştere a eforturilor noastre, pe lângă promovarea la formaţia de seniori a mai multor sportivi, este selecţionarea în lotul naţional U-17 a tânărului Constantin Paşcu, o «copie» tinerească a valorosului pilier Petru Bălan”, a declarat antrenorul Dumitru Livadaru.

Se pare că situaţia de „provizorat” în ceea ce priveşte pregătirea rugbiştilor suceveni pe terenul „Unirea” s-a rezolvat. La finele săptămânii trecute s-a discutat un protocol, între directorul LPS Suceava, Ion Radu, şi directorul CSM, Vasilică Băiţan, s-a „bătut palma” şi lucrurile vor intra în normal începând cu această săptămână, pentru că terenul „Unirea” este unul de rugbi.