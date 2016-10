Evenimentul We Start You Up!, pentru tinerii antreprenori

> Acesta are loc ca urmare a aderării USV la Startup Europe Comes to Universities (SEC2U)

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava va organiza, pe data de 19 octombrie a.c., evenimentul We Start You Up!, ca urmare a aderării la Startup Europe Comes to Universities (SEC2U). Cu acest prilej, „tinerii antreprenori vor putea să se familiarizeze cu oportunităţile de sprijin disponibile pentru creşterea afacerilor lor”, a transmis coordonatorul Serviciului de Relaţii Publice, Comunicare şi Imagine de la USV, dr. Codruţ Şerban. În plus, prin această activitate, tinerii vor avea şansa de a pune bazele unor reţele de colaborare între participanţi.

„Reprezentanţii Universităţii «Ştefan cel Mare» din Suceava, împreună cu invitaţii şi studenţii, vor încerca să identifice şi să genereze noi posibilităţi de colaborare între centrele de cercetare din USV şi mediul de afaceri local. În acest sens, centrul INCUBAF va oferi informaţii actualizate cu privire la infrastructura antreprenorială existentă şi va informa cu privire la surse de finanţare care vor stimula noi conexiuni între antreprenori”, mai precizează USV.

Evenimentul european We Start You Up! Startup Europe Comes to Universities se va desfăşura în săptămâna 17-21 octombrie, când universităţile europene participante vor organiza evenimente care vor reuni antreprenori, oameni de afaceri şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai universităţilor, în vederea stabilirii de noi contacte. De asemenea, vor fi împărtăşite poveşti de succes.

SEC2U este o iniţiativă adresată universităţilor din Europa, care le permite să îşi prezinte eforturile pe care le depun pentru răspândirea culturii antreprenoriale, iniţiativa fiind aprobată şi susţinută de Comisia Europeană (Startup Europe).

„Obiectivul principal al evenimentelor SEC2U este să prezinte angajamentul universităţilor europene pentru a crea o cultură puternică a antreprenoriatului şi a inovării în comunitatea universitară. Se urmăreşte, astfel, crearea de startup-uri şi spinoff-uri cu valoare adăugată ridicată, bazată pe cunoaştere şi dezvoltare tehnologică”, au mai spus reprezentanţii USV.

Startup Europe Universities Network (SEUN) are ca scop „crearea unei comunităţi europene alcătuită din universităţi şi parcuri de afaceri, prin iniţierea unui forum activ, orientat către schimbul de informaţii şi de bune practici, care să susţină dezvoltarea antreprenoriatului”. Membrii SEUN sunt: Universitatea din Salamanca, Universitatea din Cantabria, Universitatea Tehnică din Cartagena şi U-Tad University Center din Spania, Universitatea din Cambridge şi Ravensbourne din Regatul Unit, Dublin City University din Irlanda şi Universitatea din Nova, Portugalia.

Participarea la evenimentul We Start You Up! este gratuită şi se face pe bază de înscriere la adresa: http://startupeuropeuniversities.eu/stefan-cel-mare-university.