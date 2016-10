A XXXVI-a ediţie a Festivalului „Toamnă la Voroneţ”

> Cel mai bun film documentar a fost declarat „Radu Bercea – Istoria unui destin”, de Paul Palencsar.

La Gura Humorului s-a desfăşurat în perioada 13-16 octombrie cea de-a XXXVI-a ediţie a Festivalului internaţional de film, diaporamă şi fotografie „Toamnă la Voroneţ”. Timp de patru zile, festivalul a adus în atenţia publicului iubitor de artă 132 de filme documentare produse în nouă ţări: Africa de Sud, Argentina, Austria, Azerbaidjan, Bulgaria, China, Elveţia, Germania, Israel, India, Japonia, Liban, Marea Britanie, Republica Moldova, Polonia, România, Rusia, Singapore, SUA. Cel mai bun film documentar a fost declarat „Radu Bercea – Istoria unui destin”, realizat de Paul Palencsar.

Pe lângă filme care au marcat istoria cinematografiei româneşti, cinefilii şi nu numai s-au întâlnit cu cineaşti pentru a vorbi despre filmul românesc. Printre invitaţi s-au numărat Vladimir Găitan, Ileana Popovici, Elisabeta Bostan, Draga Olteanu-Matei, Nicolae Mărgineanu, Manuela Hărăbor, Maria Ploae. Humorenii şi turiştii aflaţi în acest oraş au mai avut parte şi de lansarea cărţii „Elisabeta Bostan – Imaginarium sau filmul în împărăţia candorii”, cu invitaţii de onoare Elisabeta Bostan şi Titus Vîjeu, autorul cărţii, de lansarea volumului „Anul Regal”, (ed. Adenium, 2016), unde invitaţi de onoare au fost prof. univ. Daniel Şandru (director onorific al revistei „Timpul” şi secretar de stat, coordonator al Departamentului Centenar, din cadrul Cancelariei Primului ministru), prof. univ. dr. Alexandru Muraru, prof. univ. dr. Doru Tompea. S-au adăugat spectacole susţinute de Manuela Hărăbor, Puiu Creţu, Ştefania Iacob, Sorin Poclitaru, inclusiv cele susţinute de trupa de teatru „Birlic” din Fălticeni.

Volumul „Elisabeta Bostan – Imaginarium sau filmul în împărăţia candorii”, de Titus Vîjeu a fost „prefaţat” şi de proiecţia filmului „Campioana”, pe care Elisabeta Bostan l-a realizat în 1990, film premiat în cadrul unor festivaluri internaţionale.

„Elisabeta Bostan a avut, are şi va avea parte de elogiul nostru. Domnia sa ne-a propus lucruri care uneori sunt foarte rare: ne-a propus iubirea în familie, ne-a propus frumuseţea copilăriei, ne-a propus frumuseţea cântecului, ne-a propus lumi imaginare în care existau tot felul de animale şi animăluţe, care cântau şi dansau” a spus Laurenţiu Damian.

Imaginile de arhivă ale Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES prezentate la Gura Humorului

Ediţia din acest an a Festivalului a debutat, joi, cu proiecţia filmului „Orient Express” regizat de Sergiu Nicolaescu. Apoi, în prezenţa unor numeroase personalităţi din lumea culturală românească, au avut loc vernisajul expoziţiei „Descoperă arhiva fotografică «Agerpres»”, despre care a vorbit Alex Giboi, directorul general al Agenţiei Naţionale de Presă „Agerpres”, şi vernisajul expoziţiei „Memoria retinei gulagului românesc” a artistului humorean Radu Bercea.

Imaginile de arhivă ale Agenţiei „Agerpres”, reflectând viaţa politică, cultural-artistică, socială şi sportivă a României, au fost expuse în holul Casei de Cultură din Gura Humorului.

„Ne bucurăm să fim alături de un festival cu o asemenea vechime şi o asemenea importanţă. (…) Expoziţia noastră nu a stat numai la Bucureşti, a fost la Chişinău, Iaşi, Cluj, în Statele Unite ale Americii. Încercăm să fim peste tot, pentru că arhiva noastră de fotografie istorică este de fapt un depozit de istorie… Am făcut o selecţie extrem de dură din cele 9 milioane de fotografii pe care le avem în momentul acesta în arhivă. Din cele 9 milioane, am reuşit să digitalizăm 800.000, dintre care 90.000 în ultimii trei ani. Este foarte greu să faci o selecţie. Am identificat anumite momente, anumite teme care sunt foarte importante pentru istoria noastră ca popor. Eu personal şi colegii mei credem că a-ţi cunoaşte istoria este un lucru foarte important pentru a-ţi cunoaşte viitorul. Trebuie să ştii ce a fost bine, ce s-a întâmplat rău ca să ştii să nu mai repeţi lucrurile rele; iar toate acestea se regăsesc în expoziţia noastră de fotografie. Avem momente importante din politica ţării, fie că este vorba de perioada hulită a comunismului, perioada regalităţii, avem fotografii de o importanţă istorică din sport, surprinzând momente culturale, avem momente dramatice din istoria României cauzate de cutremure sau de politică, avem Revoluţia” a precizat Alex Giboi.

Ororile regimul comunist, readuse în atenţie de Radu Bercea

Cea de-a doua expoziţie vernisată joi, prezintă lucrări de pictură şi grafică care ilustrează momentele trăite de Radu Bercea în perioada 1959 – 1964, în care a fost deţinut politic. Despre Radu Bercea şi lucrările sale au vorbit Constantin Logigan, directorul Casei de Cultură Gura Humorului, şi directorul Festivalului „Toamnă la Voroneţ”, preotul Liviu Mihăilă.

„Gândiţi-vă că, la nici 20 de ani, Radu Bercea a fost condamnat pentru convingerile sale politice, la 20 de ani de închisoare. Radu Bercea este o persoană cu totul specială. De-a lungul anilor, Radu Bercea a fost declarat cetăţean de onoare al oraşului Rio Negro din Brazilia, al oraşului Port Marly din Paris – Franţa, al comunei natale Ostriţa din regiunea Cernăuţi, din Ucraina şi al oraşului Gura Humorului. L-am cunoscut şi ne-a ajutat enorm să organizăm acest festival de la prima ediţie. (…) Radu Bercea m-a impresionat prin modul de a gândi. După ce a suferit atât în închisorile comuniste, are un suflet nemaipomenit. M-am întâlnit în diferite prilejuri cu el şi cu alţi deţinuţi politici şi de fiecare dată ne-a spus că i-a iertat pe toţi cei care l-au chinuit” a spus Constantin Logigan.

„Radu Bercea este un prieten pe viaţă, pentru că la Festivalul de Teatru «Grigore Vasiliu Birlic» a făcut peste 100 de portrete Grigore Vasiliu Birlic. Seamănă cu maestrul Ion Irimescu care a donat întreaga colecţie oraşului Fălticeni. Radu Bercea a dăruit lucrările şcolilor, spitalelor, iar acum, cu ocazia festivalului, oriunde mergeam, Radu Bercea a fost prezent să dăruiască humorenilor din lucrările sale. La Ziua Culturii Fălticenene au venit soliştii de la Opera Naţională din Iaşi şi cvartetul «Passione», era o expoziţie, «La steaua care a răsărit», iar la finalul recitalului Radu Bercea a dăruit artiştilor toate lucrările” a spus preotul Liviu Mihăilă.

„Imaginile vorbesc de la sine. Este o perioadă a vieţii mele, o perioadă de 5 ani. Am fost condamnat la 20 de ani şi, după cum se vede, am scăpat şi sunt încă în viaţă. Humorenii mă cunosc, voi încerca şi pe viitor să dau tot ce este mai bun, ca acum” a spus Radu Bercea.

Anul acesta, Radu Bercea a dăruit actorilor şi celorlalţi invitaţi la festival de la Gura Humorului câte o lucrare semnată.

La finalul primei seri a fost prezentat filmul „Reconstituirea”, în prezenţa actorului Vladimir Găitan, care şi-a reamintit cu emoţie despre perioada filmărilor şi despre ecoul peliculei în epocă.

39 de filme din 19 ţări jurizate de specialişti

La cele trei secţiuni ale festivalului: film documentar (scurt şi mediumetraj); film studenţesc (scurtmetraj de ficţiune, documentar, de animaţie sau experimental); film turistic (scurtmetraj) au participat 39 de filme selectate din totalul de 132 care s-au înscris iniţial din 19 ţări. Membrii juriului au fost Ana Vlad şi Mihai Fulger (prejurizare), Nicolae Mărgineanu – regizor, Ileana Popovici – actriţă, Andrei Giurgia – director al Festivalului „Serile Filmului Românesc” Iaşi, Manuela Hărăbor – actriţă, Elisabeta Bostan – regizor (din partea Dacin Sara), şeful juriului fiind prof. univ. dr. Laurenţiu Damian, preşedintele Uniunii Cineaştilor din România.

Gravitatea unei teme şi descoperirea unui personaj fabulos au decis…

La cea de-a 36-a ediţie a Festivalului „Toamnă la Voroneţ”, filmul „Radu Bercea – Istoria unui destin”, având regia şi imaginea semnate de Paul Palencsar, a câştigat premiul UCIN pentru cel mai bun film documentar.

„Argumentul juriului a fost gravitatea unei teme şi mai ales descoperirea unui personaj fabulos. Nu am văzut decât rareori ca un om să poată vorbi cu atâta seninătate, cu atâta înţelegere şi cu atâta iertare despre un timp atroce şi despre propriul său timp atroce. Este un om extraordinar şi cu prima ocazie voi găsi o formulă să vină în Bucureşti, să îl vadă şi bucureştenii, să-i vadă expoziţia, să vadă acest film care este reprezentativ pentru ceea ce numim noi destine” a motivat preşedintele Uniunii Cineaştilor din Romania (UCIN), prof. univ. dr. Laurenţiu Damian, decizia luată de juriu.

„Eu nu sunt obişnuit să stau pe scenă, rolul meu este în spatele camerei de filmat. Premiul acesta nu este al meu, este al celor 30 de milioane de morţi de sub cizma lui Stalin, al celor trei milioane de români care au pătimit în perioada comunistă, dintre care 800.000 au fost ucişi. Iar maestrul Radu Bercea a fost deţinut politic timp de 5 ani, perioadă în care, aşa cum s-a văzut în film, familia dânsului nu a ştiut nimic despre el. Din păcate, în cei 26 de ani, în România nu a fost condamnat nimeni la modul serios, – nu Vişinescu şi alte abureli din acestea –, pentru crime împotriva umanităţii. Au fost genocide. Aşteptăm, speranţa moare ultima.

Mulţumesc juriului, sunt nişte monştri sacri, nişte titani cu filmele cărora am copilărit, şi fostei mele colege de la TVR Iaşi, Andrea Ştiliuc care mi-a spus că dl Radu Bercea există” a precizat Paul Palencsar.

Premii pentru cele mai bune filme

La secţiunea Film studenţesc, premiul pentru cel mai bun film, oferit de Dacin Sara, a fost câştigat de „The return of Erkin”, (regia – Maria Guskova, imaginea – Denis Guskov), premiul pentru imagine Dacin Sara a fost obţinut de Nicu Drăgan din Republica Moldova, pentru filmul „Paparuda”, premiul pentru regie a ajuns la Isabela Ţenţ, pentru filmul „Chat with Alice”. Premiile au fost înmânate de actriţa Manuela Hărăbor.

Premiile la secţiunea Film turistic au fost acordate de actriţa Ileana Popovici, cea care în urmă cu câţiva ani făcea o emisiune la TVR, „Bună dimineaţa”, emisiune care avea şi o secţiune turistică. Premiul special al juriului a revenit filmului „Roşia Montană azi”, regia şi imaginea Ion Cristodulo, pentru imaginile superbe şi de acţiune surprinse. UCIN a oferit premiul pentru cel mai bun film producţiei „Biserici din lemn din judeţul Harghita”, în regia lui Hadrian Gavriluţiu, imagine semnată de Mihai Ionescu, „un film extraordinar de bine documentat, cu descoperiri care au scos în evidenţă lucruri mai puţin ştiute”, cum a precizat actriţa Ileana Popovici.

La secţiunea Film documentar, premiile au fost acordate de preşedintele Uniunii Cineaştilor din România, prof. univ. dr. Laurenţiu Damian. Premiul pentru cea mai bună regie a fost câştigat de filmul „We fly again”, al lui Vlad Alexandrescu, şi de „Staţia 15033”, al Iuliei Matei. Premiul pentru imagine i-a revenit lui Florin Alexandrescu pentru filmul „Rădăcinile sufletului”, iar menţiunea specială a juriului a revenit filmului israelian „The Meadow”, regizat de Jela Hasler, imagine de Andi Widmer.