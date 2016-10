“Toamna bacoviană” 2016

Sunt multe momentele care mi-au plăcut şi în noua “Toamnă bacoviană”, a şasea purtând marca organizatorică a poetului Dumitru Brăneanu, desfăşurată în perioada 19-24 septembrie 2016, la 135 de ani de la naşterea Poetului. Fireşte, Dumitru Brăneanu, directorul manifestării, a avut parte şi de data aceasta de sprijinul Consiliului Judeţean Bacău – preşedinte Sorin Braşoveanu şi al Inspectoratului Şcolar şi Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău, nemaivorbind de cel al Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, condusă de poetul Calistrat Costin.

Fără a recurge la o ierarhizare a acestor momente, nu pot să nu încep cu întâlnirea micului grup de oameni ai condeiului din care am făcut parte, alcătuit din Theodor George Calcan, Nicolae Cârlan, Vasile Sevastre Ghican, Petre Isachi, Marin Mârza, Octavian Nestor şi Eleonora Stamate, cu profesori şi elevi iubitori de literatură şi artă de la Colegiul Naţional Pedagogic “Ştefan cel Mare” Bacău. Totul a fost emoţionant, interesant şi de calitate în primirea făcută aici scriitorilor din Bacău, Suceava şi Tecuci.

Cântec şi poezie, cu participarea claselor a IX-a A şi a XII-a B, dar şi cu elevi din alte clase. Şi cu implicarea exemplară a prof. dr. Lăcrămioara Solomon, prof. dr. Mariana Crăciun, prof. dr. Victoria Huiban (şefa Catedrei de Limba şi Literatura Română), prof. dr. Dorel Nistor, prof. Lavinia Băişan, prof. Marinela Paraschiv-Gora şi prof. Daniel Florin Dincă. La loc de cinste, poezia lui George Bacovia. Ca şi în intervenţiile scriitorilor, care, previzibil, au acordat spaţiu şi altor nume pe cărţi, şi creaţiei proprii. Astfel, Nicolae Cârlan a vorbit despre dramaturgul băcăuan Ion Luca şi previzibil despre suceveanul Nicolae Labiş. În ce mă priveşte, bucurându-mă, ca şi nepoata mea, Dalia-Nicol Cernica, la Suceava, de trecerea pragului unui colegiu pedagogic, am amintit, la 2400 de ani de la naşterea lui Aristotel, de marii dascăli ai Antichităţii, Platon şi Aristotel, zugrăviţi de meşterii vechimii şi la Mănăstirea Voroneţ, faimoasa ctitorie a lui Ştefan cel Mare. Voievodul, invocat în instituţia de învăţământ băcăuană care-i poartă numele şi de Octavian Nestor, profesor la Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava, a mai stăruit, luminoasă amintire, şi cu invitaţia adresată celor de faţă de a vizita Voroneţul, pentru o întâlnire pe viu cu minunata capodoperă ocrotită de UNESCO, şi cu darul făcut bibliotecii Colegiului, “Sfânta Mănăstire Voroneţ. Un sfert de veac de la reînfiinţare” (Editura Doxologia, Iaşi, 2016, ediţie îngrijită de monahia dr. Gabriela Platon şi conf. univ. dr. Carmen Cornelia Balan) şi “Grădinile mănăstirii” de Doina Cernica şi Dany Madlen Zărnescu. Desigur, daruri de carte bibliotecii Colegiului au făcut şi ceilalţi “soli” ai “Toamnei bacoviene”, încântaţi de talentul elevilor şi de ospitalitatea profesorilor şi a instituţiei pe care o reprezintă cu atâta eleganţă şi preocupare pentru bunul său renume.

Un alt grup, l-a constituit cel al sucevenilor participanţi la ediţia 2016 a “Toamnei bacoviene”: Nicolae Cârlan, Maria-Elena Cuşnir, Octavian Nestor, Viorica Petrovici, Ovidiu Popescu, Constantin Severin, Cezar Straton, Isabel Vintilă şi Alexandru Ovidiu Vintilă. Cei mai mulţi prezenţi la reuniunea de semnalare de noutăţi editoriale din frumoasa sală a Consiliului Judeţean Bacău, cu excepţia menţiunii pe care am dorit să o fac public, că la ora aceea se lansa în redacţia ziarului românilor din Ucraina, “Zorile Bucovinei” cartea zoriştilor, dedicată de Grigore Crigan istoriei publicaţiei şi oamenilor ei, am preferat să ne ascultăm colegii de breaslă din ţară, de peste Prut şi din Cernăuţi şi toţi ne-am bucurat de cuvintele de apreciere rostite la microfon de Mircea Coloşenco la adresa revistei “Bucovina literară”. De departe însă, cea mai de preţ carte, adusă în lumină de Petre Isachi, a fost cea a lui George Bacovia, “Stanţe burgheze”, cu manuscrisul reprodus în facsimil, cu 32 de desene inedite ale autorului şi câteva ciorne, ediţia a II-a, apărută la Look Design Bacău, în viziunea plastică a lui Ilie Boca şi prefaţată de realizatorul ei, poetul Ovidiu Genaru. Care o numeşte, pe bună dreptate, “Carte-laborator”, “Carte-spectacol”. Fiind şi o carte scumpă la propriu, pentru care o a treia ediţie nu se întrezăreşte prea curând, nu putem decât, noi toţi cei care am luat parte la “Toamna bacoviană” 2016, să ne socotim norocoşi că am primit-o şi să mulţumim organizatorilor.

Din şirul momentelor plăcute fac parte şi vizita la Casa Bacovia renovată, unde ca odinioară, pe când îi era custode – atât de mult şi cu atâta dăruire încât i se spunea Domnul Bacovia -, ne-a întâmpinat poetul Ovidiu Genaru, şi popasul la Salcia lui Bacovia. Şi fireşte, şi pentru cei urcaţi pe scena de la monumentul Poetului cu recitări din creaţia proprie, şi pentru cei care împreună cu destui localnici i-am ascultat şi i-am aplaudat – tradiţionalul omagiu liric oferit amintirii lui George Bacovia şi prezentului frumosului său oraş, urmând în această privinţă numeroşilor gimnazişti şi liceeni care de la începutul săptămânii au tot venit aici, cu poezii şi cântece, încetinind sau chiar oprind paşii trecătorilor.

Onorată de cei patru academicieni invitaţi ai “Toamnei”, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Valeriu Matei şi Vasile Tărâţeanu şi de dl Sorin Braşoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, seara finală, a premiilor, găzduită de sala “Ateneu” a Filarmonicii Bacău, rămâne de asemenea în memorie, cu emoţiile, mărturisirile, gratitudinea laureaţilor, dar şi cu laudatio de care au avut parte. Este vorba de laureaţii 2016 ai revistei “Plumb”, ai Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor (între care şi cei mai premiaţi suceveni ai Filialei din ultima vreme, Maria-Elena Cuşnir şi Cezar Straton) şi, fireşte, ai “Toamnei bacoviene”: Premiul pentru volum de debut: Maria Pilchin (Chişinau); Premii de Excelenţă pentru întreaga activitate: Valeria Manta Tăicuţu (Râmnicu Sărat) şi Adrian Dinu Rachieru (Timişoara); Premiul “Toamna bacoviană”: Nicolae Scurtu (Bucureşti); Premiul National “George Bacovia”: Lucian Vasiliu (Iaşi) şi Premiul Opera Omnia: acad. Mihai Cimpoi.

În cu totul, o “Toamnă bacoviană”, care a făcut cinste şi aniversării lui George Bacovia, şi directorului ei – poetul Dumitru Brăneanu, şi Consiliului Judeţean Bacău, sub preşedinţia lui Sorin Braşoveanu, care a participat la reuşita acesteia cu o generozitate mai rar întâlnită azi în edificarea unui eveniment literar de o asemenea amploare.