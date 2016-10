Deocamdată, sucevenii au decis ca PNL să conducă judeţul

Preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, preşedinte al CJ Suceava, a declarat, joi, că atacurile PSD din ultima perioadă la adresa sa nu îl impresionează, în condiţiile în care sucevenii au decis ca PNL să conducă judeţul, el arătând că nu este „eligibil” pentru PSD.

Flutur a spus, într-o conferinţă de presă, că în ceea ce priveşte atacurile din ultima perioadă constată că PSD a intrat mai repede în campania electorală. „După patru ani de hibernare când nu au făcut nimic, sunt foarte odihniţi şi vocali azi, cu scrisori deschise şi semideschise” a spus Flutur, precizând că îi va lăsa „şomeri”, pentru că nu le va face jocul, întrucât nu va fi „eligibil” pentru PSD.

„Văd că îmi cer suspendarea şi pot să o facă 24 de ore pe zi, că nu contează. Oricum nu m-au votat. După mintea unora din PSD, Flutur ar trebui să plece acasă” a spus liderul PNL Suceava, subliniind că, deocamdată, sucevenii au decis că PNL să conducă judeţul.

„Vă deranjează că am deblocat şoseaua de centură după ce 4 ani a prins păianjeni? Asta după ce au cotozit 4 ani pe hartă cu carioca şoseaua de centură? Că am deblocat subvenţiile din agricultură pentru fermieri? Că am deblocat împreună cu Lungu asfaltarea centrului Sucevei? Că am finalizat Muzeul de Istorie al Bucovinei? Că am deschis linii aeriene? Că am modernizat drumurile naţionale spre Putna, spre Siret poate fi o critică pentru cei de la PSD? Că am obţinut aprobarea modernizării a 65 de şcoli? Că am reluat promovarea judeţului şi a Bucovinei?” a întrebat retoric Flutur.

El a făcut referire şi la disputa privind participarea la Târgul de la Bergamo, pe care a anulat-o, pentru a nu include diaspora în dispute politice. „Ştiu, nu le-a fost niciodată dragă diaspora. Am văzut cele mai pasionale discuţii acum. Eram vinovat că plec, acum sunt vinovat că nu mai plec” a spus Flutur. El a menţionat că este corect să fie făcută cunoscută Bucovina şi să vină oameni de afaceri, iar diaspora să fie ambasadorul Bucovinei.

„Nu am luat în calcul niciodată tema că orice acţiune, vezi, Doamne, e acţiune electorală pe bani publici. Am făcut o analiză şi am spus că vom propune amânarea pentru la anul. O întreagă discuţie şi despre asta”.

El a spus că nu doreşte să reia discuţiile despre „parcul de dinozauri” care nu s-a mai făcut sau despre medicina chinezească de la Cacica.

„Nu s-a materializat nimic la ei” a spus liderul liberal sucevean.

El a arătat că va respecta procedurile, că îi cheamă pe suceveni la construcţia judeţului.

„Le spun PSD-iştilor: ne vom pregăti foarte bine să explicăm de ce să voteze PNL. Să stea liniştiţi, că 4 ani vor avea timp din opoziţie să critice” a subliniat Flutur.