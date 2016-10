A început Festivalul „Toamnă la Voroneţ”

> Gura Humorului are parte în aceste zile de emoţii, reconstituiri, personalităţi importante şi filme bune

În atmosfera a două vernisaje importante, joi s-a dat startul celei de-a XXXVI-a ediţii a Festivalului internaţional de film, diaporamă şi fotografie „Toamnă la Voroneţ” de la Gura Humorului. „Menţinerea tradiţiei festivalului a implicat muncă, iar despre acest lucru au vorbit iniţiatorii şi organizatorii. În deschidere şi în cuvântul de bun venit, primarul oraşului Gura Humorului, Marius Ursaciuc, a amintit cât de mult a crescut festivalul de la un an la altul, dar şi despre condiţiile în care se fac evenimentele culturale în zona Bucovinei” ni s-a transmis de la faţa locului, cu precizarea că „noutatea acestui an este că festivalul are un nou director, în persoana pr. Vasile-Liviu Mihăilă, care, după performanţa organizării evenimentelor culturale la Fălticeni, a preluat iniţiativa de la Gura Humorului”.

Evenimentele primei zile au fost vernisajul expoziţiei „Descoperă arhiva fotografică Agerpres” şi vernisajul expoziţiei artistului humorean Radu Bercea, „Memoria retinei gulagului românesc”.

La finalul serii a fost prezentat filmul „Reconstituirea”, în prezenţa actorului Vladimir Găitan, care şi-a reamintit cu emoţie despre perioada filmărilor şi despre ce a însemnat fenomenul la acel moment în România.

Precizăm că în concursul festivalului au intrat 39 de filme, ai căror autori provin din 19 ţări. Juriul este format din Nicolae Mărgineanu, Ileana Popovici, Andrei Giurgia, Manuela Hărăbor, Elisabeta Bostan; preşedintele lui este Laurenţiu Damian.