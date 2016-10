Municipalitatea suceveană riscă suportând şi partea care revine proprietarilor la reabilitarea termică a blocurilor

> „Este un lucru destul de riscant, ţinând cont că noi avem de recuperat încă sume aferente programului guvernamental din 2009-2010, dar luăm în calcul şi acest lucru”, subliniază primarul Ion Lungu > Întrucât unii proprietari nu şi-au onorat obligaţia, în urma deciziilor instanţelor judecătoreşti, Primăria a avut de achitat către firmele constructoare 10.342 de lei

Autorităţile din municipiul Suceava iau în calcul asigurarea din bugetul local a cotei de finanţare cu care trebuie să participe asociaţiile de proprietari la reabilitarea termică a locuinţelor. Aceasta după ce s-a constat că sucevenii nu se încumetă să vină cu proiecte de creştere a eficienţei energetice a imobilelor în care locuiesc în condominiu. Deşi are o experienţă neplăcută, primarul Ion Lungu susţine că, luând exemplul altor primării, din vistieria locală ar putea asigurată inclusiv partea de finanţare care revine proprietarilor, urmând ca banii să fie recuperaţi de la aceştia din urmă pe parcurs.

„La o parte din primării au fost date hotărâri de consiliu local, prin care finanţează toată cota de 40%, obligându-se să recupereze suma respectivă de la asociaţiile de proprietari. Este un lucru destul de riscant, ţinând cont că noi avem de recuperat sume aferente programului guvernamental din 2009-2010. Dar luăm în calcul şi acest lucru” subliniază ocupantul fotoliului administrativ din Areni.

Lungu a mai precizat că, la o întâlnire din Capitală, a solicitat comisarului european pentru Dezvoltarea Regională, Corina Creţu, să găsească o soluţie astfel încât populaţia să poată participa cu 15% din valoarea proiectului, iar bugetul local cu 25%, şi nu invers, aşa cum în prezent este impus. Răspunsul a fost unul negativ, întrucât demersul nu este în concordanţă cu legislaţia europeană.

„Am solicitat inversarea cotei de finanţare, astăzi 60% fiind de la Guvern, 15% de la primării şi 25% de la asociaţiile de proprietari. Am propus ca primăria să suporte 25%, iar 15% asociaţiile de proprietari, însă la Ministerul Dezvoltării ni s-a spus că nu se poate acest lucru, pentru că am intra sub incidenţa ajutorului de stat” a spus Ion Lungu.

De precizat este că, potrivit OG nr. 18 din 2009, Primăria Suceava a derulat un program de reabilitare termică a 16 blocuri de pe străzile „Mihai Viteazul, Scurtă şi Samuil Isopescu. Proprietarii au asigurat 20% din valoarea execuţiei, bugetul municipal a participat cu 30%, iar de la bugetul de stat s-a alocat 50%. Întrucât unii proprietari nu şi-au onorat obligaţia, în urma deciziilor instanţelor judecătoreşti, Primăria a avut de achitat către firmele constructoare 10.342. de lei. În şedinţa ordinară a lunii iunie, Consiliul Local a aprobat o hotărâre prin care de la bugetul municipiului s-a alocat suma de 150.000 de lei destinată realizării documentaţiei tehnico-economice necesare atragerii de finanţare europeană nerambursabilă, în vederea efectuării lucrărilor de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe.