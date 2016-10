Despre Mătuşa şi familia regală

Pentru fetiţa ce eram, crescută de bunici şi proaspăt adusă la oraş, familia dr. Iacomi părea a fi, cel puţin pentru scara noastră, familia regală. Doamna doctor era, întâi de toate, o femeie minunată, elegantă şi mirosea frumos, iar domnul doctor era plin de prestanţă şi la fel de frumos, dar asta am înţeles eu mai târziu, când am început să apreciez frumuseţea la bărbaţi. Mă lipeam de pereţi când treceam pe lângă ei, însă când o întâlneam pe Mătuşa reţinerea dispărea. Micuţă şi uscăţivă, ea era cea care „domnea” în casa familiei de doctori, de unde răzbeau uneori mirosuri înnebunitoare. Stăpână era şi peste petecul de verde din laterala scării, pe care îl transformase într-o grădiniţă multicoloră, în care croise minipotecuţe şi desenase straturi cum, probabil, avea acasă la ea, în satul de unde venise. Nu îndrăzneam a păşi acolo, cum nu îndrăzneam, doamne-fereşte, să punem mâna pe vreo floare, că Mătuşa, deşi mică de înălţime, era aprigă. Multe scări de bloc aveau grădiniţe cu flori, puţine însă erau atât de frumoase precum era cea a Mătuşii.

O vreme lipsind din bloc, nu am aflat când s-a mutat să-şi îngrijească micuţa grădină din Grădina cea Mare şi am dat-o uitării, luându-mă cu viaţa. Nu mai sunt demult flori în faţa scării şi nici în faţa multor altor blocuri, se vede că au plecat la cele veşnice cele care se îngrijeau de ele. „Mătuşi” iubitoare de frumos s-au mutat încet-încet la ceruri şi pe locurile duios îngrijite de mâinile lor e acum iarbă crescută la-ntâmplare, ori gazon, cum a pus şi tânăra familie de la parterul scării mele. Florile s-au mutat pe pervazuri.

Îmi lipseşte, mai de fiecare dată când intru şi ies din bloc. Când se întâmplă să mai schimb câteva cuvinte, în uşă, cu doamna doctor Iacomi, mi se pare că din bucătărie o mai aud robotind printre crătiţi şi farfurii. Niciodată nu am ştiut care îi este numele şi de unde vine, poate am ştiut şi am uitat pentru că, de fapt, nu acestea erau importante, ci faptul că o asociam grădiniţei minunate din faţa blocului. Şi copilăriei. În locul unde se odihneşte, în satul ei, mi-aş dori să nu aibă iarbă, ci flori, din alea multicolore, cum îi plăceau atât de mult.

Doamna doctor e la fel de frumoasă.