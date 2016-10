Buget umflat electoral, încasări sub aşteptări

> „Trebuie să coborâm cu picioarele pe pământ, să ne încadrăm într-un buget realist” a spus primarul Lungu > Primăria Suceava are de încasat datorii restante de 15 milioane de euro, jumătate din acestea fiind ale firmelor aflate în insolvenţă, faliment sau lichidare judiciară

După 3 trimestre din 2016, execuţia bugetară la zi este 45,53%, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. Deşi se aştepta la creşterea intrărilor după prima jumătate a anului, acest lucru nu s-a întâmplat, „în continuare încasându-se destul de puţin”. Primarul crede că nivelul scăzut al realizărilor este şi o urmare a supradimesionării veniturilor, odată cu aprobarea bugetului în Consiliul Local.

„Sigur, a fost un buget umflat, pentru că a fost campanie electorală. Toată lumea a făcut amendamente, însă ştiu bine ce am de făcut în anul viitor.

Trebuie să coborâm cu picioarele pe pământ, să ne încadrăm într-un buget realist” a spus Lungu.

Conform primarului, asemenea perioadei similare a anului trecut, în primele trei trimestre ale anului 2016 încasări mai mari cu 5,43% se înregistrează însă la veniturile proprii.

„Pe total, bugetul este mai mic din cauză că anul trecut am avut fonduri europene derulate prin buget. Anul acesta nu avem, dar facem proiecte şi ne încălzim pentru noul exerciţiu financiar 2014-2020”, subliniază edilul-şef.

În interiorul veniturilor proprii, la impozite şi taxe pe proprietate, intrările sunt cu 15,83% în plus, în această categorie cele pentru clădiri având o pondere de 8,7%, iar cele pentru terenuri una de 85,39%. „La acestea, după cum se ştie, a fost modificată baza de impozitare, impusă de Guvern prin noul cod fiscal, şi au crescut veniturile”, subliniază edilul-şef. În ceea ce priveşte amenzile, încasările au cunoscut un spor de 0,38%. Primăria Suceava are de încasat datorii restante de 15 milioane de euro, jumătate din acestea fiind ale firmelor aflate în insolvenţă, faliment sau lichidare judiciară. „Este vorba, în mod special, despre cele din fosta zonă industrială, de la care avem sume mari de încasat şi nu ştiu dacă le vom încasa. Acestea apar în evidenţele contabile, am mai angajat personal la executări silite şi facem tot posibilul pentru a le recupera” a explicat Ion Lungu.