Sistemul informatic al cardului de sănătate a cedat iar

> Sistemul informatic al cardului naţional de sănătate iar a dat rateuri, fiind total nefuncţional luni şi ieri, creând nervi medicilor şi disconfort pacienţilor care nu prea înţeleg cum funcţionează IT-ul

„SIUI-ul nu merge, nu merge niciun serviciu pe baza cardului, nu putem elibera reţete, bilete de trimitere, tot ce înseamnă documente în relaţia cu Casa de Asigurări de sănătate. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat că, până la remedierea defecţiunii să dăm acte în regim offline, cu condiţia ca în termen de 72 de ore să fie introduse în sistem datele. Noi nu am dat, nu riscăm să fim penalizaţi de CAS, aşa cum s-a mai întâmplat, dacă sistemul nu se remediază şi timpul se depăşeşte”, ne-a declarat ieri, în jurul orei 10, medicul de familie Irina Badrajan, secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava.

Ea a spus că nici vinerea trecută sistemul n-a mers o vreme, medicii trebuind apoi să aştepte 72 de ore pentru a introduce datele.

„Această stare de lucruri ne creează probleme deosebite, pacienţii nu pricep că întreg sistemul nu merge, nici în spital, nici în ambulatoriu şi farmacii. Săptămâna trecută, timp de două zile şi jumătate, sistemul a mers foarte greu. Există şi o stare conflictuală cu pacienţii, am explicat pacienţilor ce înseamnă că nu merge serverul central, practic am ţinut curs de IT cu ei, dar au fost foarte nemulţumiţi”, a mai declarat dr. Badrajan.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat ieri, pe site-ul său că „sistemul informatic al cardului naţional de sănătate nu funcţionează nici marţi dimineaţă din cauza unor probleme tehnice de comunicaţie între unele componente”, precizând că, până la remedierea problemelor apărute, confirmarea semnării prin cardul de sănătate a serviciilor medicale, prescrierii reţetelor, eliberării medicamentelor va putea fi efectuată în modul offline.