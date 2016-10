Întoarsă recent de la New York, unde a asistat la concertul susţinut de celebra cântăreaţă şi actriţă mexicană Thalia, artista Maria Andreea a ţinut să le împărtăşească şi fanilor săi experienţa trăită. Pe blogul personal – HOLA! YO SOY MARIA! – cântăreaţa din Suceava a povestit de­a fir a păr cum a reuşit să îşi procure un bilet în rândul 5, foarte aproape de scena unde avea să îşi desfăşoare prestaţia artistică celebra Thalia.

„Urma să o văd pe Thalia la câţiva metri, ca mai apoi să mă strângă de mână de două ori. Nu exagerez, dar nu cred că cineva m-a strâns vreodată atât de tare de mână şi cu atâta dragoste şi mulţumire. Nu am aşteptat degeaba 18 ani. Thalia este o artistă ce se dăruieşte publicului în întregime, în următoarele două ore de concert am uitat că e măritată, că are copii şi că are 45 de ani împliniţi anul acesta. Este la fel de frumoasă cum am văzut­o în telenovele. Se ştie că are mici operaţii estetice, menite să o ajute să-şi păstreze tinereţea şi vitalitatea cu care ne­a obişnuit. Dansează, sare şi cântă, şi iar dansează, are o energie de invidiat, a la mexicana”, a scris Maria Andreea pe blog despre idolul său.

Dincolo de calităţile vocale şi scenice, pe Maria Andreea au impresionat­o şi costumele de scenă în care Thalia a defilat: „Costumele au fost de vis, atât de frumos străluceau de ziceai că sunt făcute cu diamante. Ceea ce puţini cunosc şi mi se pare minunat este faptul că fiecare costum din concertele ei din acest turneu (Latina Love Tour) a fost o reinterpretare a vechilor ei costume de scenă”.

Deplasarea la New York şi participarea la concertul susţinut de Thalia au reprezentat un cadou pe care cântăreaţa Maria Andreea şi l­a făcut, în avans, pentru ziua ei care va fi spre finele lunii noiembrie. (sursă foto: Holayosoymaria.ro)