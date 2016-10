Judeţul Suceava nu este acoperit integral cu servicii de salubritate

> „Deşi aria de acoperire cu servicii de salubritate a crescut, modul actual de gestionare al deşeurilor municipale este încă departe de a fi eficient” se reliefează în Raportul privind starea mediului > Până în 2020 ar trebui să se recicleze minim 50% din masa totală de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă > În Suceava, gradul de reciclare era de 7,48% în anul 2014

În judeţul Suceava, gradul de acoperire cu servicii de salubritate are un tendinţă generală ascendentă, în special în mediul urban. Aşa se arată în Raportul privind starea mediului în anul 2015 la Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM), sub rezerva că, totuşi, aria de acoperire este sub cea prevăzută în Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, potrivit căruia, începând din anul 2013, toţi locuitorii judeţului trebuia să dispună de servicii de salubritate. Conform sursei citate, indicele de generare a deşeurilor municipale înregistrează valori fluctuante, cu o medie de 170 kg/locuitor, un minim fiind consemnat în anul 2012. O uşoară creştere a avut loc în anul 2014, comparativ cu 2010, ceea ce, potrivit APM Suceava, reflectă o evoluţie apropiată de cea preconizată. Aceasta având în vedere şi faptul că populaţia judeţului nu are acces în integralitate la servicii de salubritate, iar, în comparaţie cu prevederile Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, cantitatea de deşeuri municipale generată este sub cea estimată. În ceea ce priveşte gradul de reciclare al deşeurilor – de 7,48% în anul 2014 –, acesta înregistrează un regres semnificativ comparativ cu anii anteriori, dar în special cu ţinta naţională. Conform acesteia din urmă, până în anul 2020 trebuie asigurat un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minim 50% din masa totală de deşeuri reciclabile, respectiv din cea de hârtie, metal, plastic şi sticlă, existente în deşeurile menajere şi asimilabile.

„Necorelarea termenelor de sistare a activităţii depozitelor neconforme şi de construire a celor două depozite zonale de deşeuri, Moara şi Pojorâta, ambele în întârziere faţă de termenii stabiliţi prin Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, constituie o problemă majoră de mediu, care a condus la apariţia unor soluţii de compromis, respectiv cea a spaţiilor de stocare temporară a deşeurilor. În concluzie, deşi aria de acoperire cu servicii de salubritate a crescut, modul actual de gestionare al deşeurilor municipale este încă departe de a fi eficient” se reliefează în Raportul privind starea mediului în anul 2015 al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava.