> Personalităţi din cinematografia românească vor fi la Gura Humorului între 13 şi 16 octombrie

Ajuns în acest an la a XXXVI-a ediţie, Festivalul Internaţional de Film, Diaporamă şi Fotografie „Toamnă la Voroneţ” aduce în atenţia publicului iubitor de artă cele mai bune producţii cinematografice, alături de invitaţi de marcă din lumea filmului românesc.

În acest an, mari personalităţi ale cinematografiei autohtone vor veni la Gura Humorului pentru a se întâlni cu cinefilii şi pentru a vorbi despre filmul românesc. Printre invitaţi, îi vom avea pe Vladimir Găitan, Ileana Popovici, Elisabeta Bostan, Draga Olteanu-Matei, Nicolae Mărgineanu, Manuela Hărăbor, Maria Ploae.

Una dintre zilele festivalului, cea de deschidere, va fi dedicată filmului „Reconstituirea”, când Ileana Popovici şi Vladimir Găitan vor fi invitaţii unei „reconstituiri” de excepţie. Alte două zile din program vor fi dedicate Elisabetei Bostan şi, respectiv, actriţei Draga Olteanu-Matei. În festival vor fi prezente şi filme noi precum „Războiul Regelui” şi „Doar cu buletinul la Paris”.

O premieră importantă este faptul că în acest an festivalul este susţinut de Agenţia Naţională de Presă Agerpres, care va fi reprezentată de directorul general Alex Giboi şi de echipa Agerpres (Ioana Răuţă, Mădălina Comana şi Camelia Moise). Agerpres va prezenta la Gura Humorului bogăţia din arhivele fotografice prin intermediul expoziţiei „Descoperă arhiva fotografică Agerpres”. De asemenea, cinefilii vor putea urmări un documentar despre România, realizat de Camelia Moise de la Agerpres: „Descoperă România cu Peter Hurley”.

Filme în competiţie

Festivalul „Toamnă la Voroneţ” are tradiţie, iar participarea internaţională în cadrul competiţiei dovedeşte şi strânsa legătură cu producătorii de film străin.

În cadrul competiţiei din festival, în acest an s-au înscris 132 de filme. Producţiile reprezintă nouă ţări participante: Africa de Sud, Argentina, Austria, Azerbaidjan, Bulgaria, China, Elveţia, Germania, Israel, India, Japonia, Liban, Marea Britanie, Moldova, Polonia, România, Rusia, Singapore, SUA. În cele din urmă, s-au calificat în finală 39 filme, în cadrul celor trei secţiuni: I – Secţiunea film documentar (scurt şi mediumetraj); II – Secţiunea film studenţesc (scurtmetraj de ficţiune, documentar, de animaţie sau experimental); III – Secţiunea film turistic (scurtmetraj).

„În acest an am preluat frumoasa iniţiativă culturală de la Gura Humorului cu speranţa că putem aduce un suflu nou evenimentului. Vor fi zile de toamnă cu o mare încărcătură emoţională la Gura Humorului, când ne vom reaminti de filmele româneşti care au făcut istorie, dar vom pune accent şi pe noile producţii cinematografice, care merită să fie văzute pe marele ecran. Am considerat necesar să avem zile în care să vorbim, să vedem şi să analizăm importanţa regalităţii româneşti, aşadar vom avea o producţie foarte importantă – „Războiul Regelui”. De asemenea, noutatea care ne bucură este colaborarea cu Agenţia Naţională de Presă Agerpres, care ne aduce producţii fotografice şi de documentar de interes pentru noi şi pentru publicul cinefil” a declarat directorul festivalului, pr. Vasile-Liviu Mihăilă.

Lansări de carte cu invitaţi de marcă

Între 13 şi 16 octombrie, la Gura Humorului, participanţii vor avea parte şi de lansări de carte: „Elisabeta Bostan: Imaginarium sau filmul în împărăţia candorii”, cu invitaţii de onoare Elisabeta Bostan şi Titus Vîjeu; volumul „Anul Regal”, Editura Adenium 2016, la lansarea căruia invitaţi de onoare vor fi prof. univ. Daniel Şandru (director onorific al revistei „Timpul” şi secretar de stat, coordonator al Departamentului Centenar, din cadrul Cancelariei Primului ministru), prof. univ. dr. Alexandru Muraru, prof. univ. dr. Doru Tompea.

În cadrul festivalului vor fi concerte marca Puiu Creţu, Ştefania Iacob, precum şi spectacole de teatru ale trupei de teatru „Birlic” din Fălticeni.

Membrii juriului: Ana Vlad (prejurizare); Mihai Fulger (prejurizare); Nicolae Mărgineanu; Ileana Popovici; Andrei Giurgia (director al Festivalului „Serile Filmului Românesc” Iaşi); Manuela Hărăbor; Elisabeta Bostan (din partea Dacin Sara); prof. univ. dr. Laurenţiu Damian (din partea UCIN).

Intrarea la festival este gratuită.

Organizatori: Primăria oraşului Gura Humorului, Centrul Cultural Gura Humorului, Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural Bucovina. (C.P.)