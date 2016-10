Foresta Suceava – Steaua, în şaisprezecimile de finală!

Toate echipele din eşaloanele inferioare ale fotbalului românesc calificate în faza şaisprezecimilor Cupei României doreau să întâlnească cel mai tare adversar posibil, Steaua Bucureşti. Nu a fost pentru cine şi-a dorit sau s-a pregătit, ci pentru Foresta Suceava!

Programată la sfârşitul lunii octombrie, pe data de 25 sau 26, partida Forestei contra vicecampioanei României are însă şanse mici să se desfăşoare pe stadionul „Areni”, întâlnirea urmând să se dispute, cel mai probabil, la Botoşani.

Federaţia Română de Fotbal precizează în regulament că jocurile din şaisprezecimile Cupei se vor disputa într-o singură manşă pe terenul echipelor mai slab cotate. Există însă şi excepţii. Astfel, în cazul în care meciul va fi televizat, iar clubul gazdă nu dispune de un stadion dotat cu instalaţie de nocturnă, jocul este programat pe un stadion din localitatea cea mai apropiată care îndeplineşte condiţiile regulamentare disputării şi televizării jocului.

Preşedintele Forestei, Dorin Goian admite că sunt şanse reduse ca partida să se dispute pe stadionul „Areni” din cauza lipsei nocturnei, dar nu exclude varianta închirierii unei instalaţii mobile.

„E bine ca am picat cu Steaua. Gândiţi-vă ce înseamnă pentru aceşti oameni din Suceava. Ce înseamnă să vina Steaua din nou la Suceava după 15 ani. Steaua e cea mai bună echipă din ţară. Tragem cu dinţii să eliminăm Steaua, pentru jucători va fi o motivaţie foarte mare. Putem face surpriză, de ce nu? Dacă vom reuşi să organizăm meciul cu Steaua la Suceava va fi o mare sărbătoare pentru noi. Sperăm să-l putem organiza. N-am luat în calcul ce cheltuieli ar însemna închirierea unei nocturne. Ar fi foarte ok dacă am putea juca acest meci după-amiază, pe la ora 15, dar nu cred că se va putea. Dacă nu ne putem permite închirierea unei nocturne va trebui să jucăm la Botoşani sau Piatra Neamţ”, a declarat Dorin Goian.