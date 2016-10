Cartea Sfintei Mănăstiri Voroneţ lansată sub înaltele auspicii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei

De la etajul cinci, Aleea Clasicilor din Chişinău se vede doar în închipuire ocrotită de coroanele arborilor în toate culorile toamnei. Tot în închipuire reiau drumul pe care am venit, cu locuri în care nu am mai fost niciodată şi cu oraşe, Vaslui, Huşi, pe care nu le-am revăzut de zeci de ani. Dar ceea ce domină peisajul blând şi amiaza însorită este uimirea mea stârnită de cunoştinţele de geografie ale Măicuţei Stareţe a Sfintei Mănăstiri Voroneţ, Stavrofora Irina Pântescu. Parcă a fost peste tot în România, a văzut tot şi ţine minte tot. Iar pe meleagurile străbătute – pagini din istoria lui Ştefan cel Mare, pe care le reciteşte plasându-le în peisaj, ca şi cum ar fi fost de faţă când s-a întâmplat, la ce s-a întâmplat. Pe vremea Voievodului, acesta a înzestrat Voroneţul cu moşia pe care se află azi Goruni-Tomeşti, aşezarea în care exact în urmă cu 84 de ani a venit pe lume. Dar abia după aproape şase decenii, când i s-a încredinţat stăreţia faimoasei mănăstiri avea să vadă în această coincidenţă un semn luminos pe cerul destinului ei. O întreb dacă şi-a mai sărbătorit natala departe de casă, de acasa care i-au devenit locaşul în care trăieşte de un sfert de veac şi obştea pe care o păstoreşte tot de atâta timp. Spune că nu, doar „nu”, pentru că celularul Preacuvioasei începe să sune când pentru felicitări prin viu grai, când anunţând altele, prin mesaje scrise. Toată lumea ştie de aniversare, nume mari ale multor domenii, începând cu acela al Bisericii, dar şi oameni mai simpli, siguri că Măicuţa nu se va supăra pentru îndrăzneala de a i se adresa direct, îi mărturisesc sentimente şi gânduri, îi fac urări care îi înseninează şi îi întineresc obrazul. Trăiesc cu discreţie aceste momente care se înşiră de-a lungul orelor întregului nostru drum. Cu excepţia celui în care doririle de sănătate şi viaţă lungă vin în limba germană pe celularul monahiei dr. Gabriela Platon, care i le traduce imediat Măicuţei. Vin cu mult respect şi afecţiune de la unul din cele mai vechi aşezăminte monahale cu slujire continuă, Nonnberg-Salzburg (Austria), din partea obştii şi a stareţei acesteia, Perpetua.

De când am trecut Vama pe la Albiţa, ne însoţesc ca nişte lumânări subţiri şi înalte zeci, sute, mii de tulpini de mesteceni şi uneori albind câmpul până la orizont, alteori înstelându-l pe verdele lui încă neatins de rugină, valuri, pâlcuri de gâşte cu penet de zăpadă. Universitara Carmen Cornelia Balan, iubitoare de arbori cum nu am mai întâlnit, se bucură nu numai de mesteceni, ci şi de fiecare coroană ruginie sau aurie care apare printre ei subliniind perfecţiunea priveliştii. Măicuţa Stareţă vorbeşte cu monahiile de acasă, formulând imperative gospodăreşti şi primind pe lângă mici rapoarte asemenea şi lungi liste de persoane care au sunat la telefonul mănăstirii ca să-i spună „La mulţi ani fericiţi!”. Eu mă gândesc la imaginea margaretelor pe care fiicele sale spirituale i-au pregătit-o Preacuvioşiei Sale, trimitere delicată la numele pe care l-a purtat în prima sa viaţă, iar monahia Gabriela, la volan, apreciind şi starea drumului şi blândeţea peisajului, rezolvă ca de obicei, bine, mai multe lucruri legate de programul călătoriei şi al lansării cărţii. Pentru că mergem la o lansare de carte, răspuns invitaţiei primite de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, la o manifestare organizată de înalta instituţie prin Institutul său de Istorie, împreună cu Mănăstirea Voroneţ. Este vorba, acum citez din textul invitaţiei, de lucrarea „«Sfânta Mănăstire Voroneţ, un sfert de veac de la reînfiinţare», Iaşi, Editura Doxologia, 2016, 394 p., elaborată în comun de teologi, oameni de ştiinţă şi de cultură din România şi Republica Moldova”.

De cum ajungem în Chişinău, între prieteni ai Mănăstirii şi ai Stareţei sale, braţele Măicuţei se umplu, la minunata aniversare, de crizanteme albe şi viorii şi de flori de orhidee alb-viorii din partea familiei dr. Valentina Eşanu şi acad. Andrei Eşanu şi a soţilor Duca, medicii Ecaterina şi Nicolae Duca. I-am mai întâlnit pe toţi la Voroneţ, dar cel mai puternic îmi stăruie în minte (şi a rămas mărturisită în paginile cărţii noastre, cu ilustraţii de Dany Madlen Zărnescu, „Grădinile mănăstirii”, Editura Muşatinii, Suceava, 2015), prezenţa acad. Andrei Eşanu, împreună cu doamna vieţii sale şi cea mai apropiată colaboratoare, dr. Valentina Eşanu, la lansarea cărţii lor „Mănăstirea Voroneţ. Istorie, Cultură, Spiritualitate”, Editura Pontos, Chişinău, 2010, în aprilie 2011, de Sfântul Gheorghe la Mănăstirea Voroneţ şi apoi a doua zi, însoţită de o conferinţă, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. Şi m-am bucurat să-i revăd, nu numai într-un gest de solidaritate intelectuală, ci şi într-o afectuoasă reciprocitate la lansarea volumului adus cu noi la Chişinău acasă, la Sf. Mănăstire Voroneţ, pe 26 mai 2016, la 528 de ani de la punerea pietrei de temelie a vestitei ctitorii ştefaniene, după ce şi Stavrofora Irina Pântescu şi Monahia dr. Gabriela Platon, secretara sfântului locaş, le fuseseră alături la sfârşitul anului 2010, împreună cu ambasadorul României, la lansarea cărţii menţionate la Academia de Ştiinţe a Moldovei. Şi atunci, ca şi acum, cu o luminozitate şi o bunătate a chipului, care mişcă omul şi încurajează interlocutorul să-şi depăşească sfiala de simplu cititor iubitor de istorie. Aşa că îi spun direct că în ce mă priveşte consider că studiile pe care le semnează în volumul „Sfânta Mănăstire Voroneţ. Un sfert de veac de la reînfiinţare” – „Însemnări cronicăreşti de pe o Psaltire de la Mănăstirea Voroneţ” (secţiunea Studii şi articole) şi „Biblioteca Mănăstirii Voroneţ în lumina unor cercetări recente” (Restituiri) – îi sporesc valoarea şi ca o persoană care îşi cunoaşte valoarea, îmi răspunde tot direct că îi place să caute şi să descopere noul sau măcar să ajungă la o concluzie originală. Monahia Gabriela ne ascultă surâzând aprobator. Îl cunoaşte foarte bine pe domnul academician, i-a fost nu doar referent la doctorat, ci şi preţios şi sever îndrumător, predându-i lecţia documentării ample şi rigurozitatea argumentării, cu o seriozitate mai rară azi pe malul drept al Prutului.

Prietena mea, artista plastică Ecaterina Ajder, cadru didactic la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău, este încântată de evenimentul nostru (un nostru care umple sufletul de căldură), îmi povesteşte emoţionată şi inevitabil tensionată de expoziţia personală pe care o va deschide la jumătatea lunii octombrie la Strasbourg, sub auspiciile Consiliului Europei, mă îndeamnă să nu mă întorc la Suceava fără să văd expoziţia cunoştinţei noastre comune de la Saloanele Moldovei, pictorul Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, de la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, o expoziţie de calitate, reprezentativă, „coaptă”, şi mă îmbrăţişează („Te cuprind!”) după ce îmi mulţumeşte „pentru sunet”. Îi doresc din inimă o călătorie şi un vernisaj de neuitat la Strasbourg şi apoi îmi pierd privirile în tabloul toamnei aşa cum îl zugrăveşte anotimpul-pictor în coroanele arborilor din parcul Ştefan cel Mare şi Sfânt, cu gândul la surorile noastre plecate acum aproape doi ani într-o aceeaşi săptămână, sfâşietor de frumoasă, de octombrie.

Ziua de joi, 29 septembrie 2016, începe cu una din cele mai tulburătoare melodii de pe pământ: foşnetul cărţii deschise, răsfoite, care va culmina cu tăcerea lecturii. Suntem în Sala de şedinţe a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, de pe strada Academiei, 5A, plină de participanţi aplecaţi peste paginile volumului „Sfânta Mănăstire Voroneţ. Un sfert de veac de la reînfiinţare”, şi mai atrăgător cu imaginile color din viaţa obştii, care marchează începutul fiecărei secvenţe, sau cu cele care ilustrează unele studii. În schimb pe holul larg, s-a înstăpânit o larmă uşoară şi ea muzicală cu strădania ca saluturile, schimburile de bun venit şi bun găsit să nu stingherească interviurile pentru presă, în care rolul principal revine celor două personalităţi de prim-plan ale evenimentului lansării: Maica Stareţă, Stavrofora Irina Pântescu şi Academician Andrei Eşanu. Şi eu am parte de invitaţi care se bucură să mă recunoască sau să mă cunoască: dr. hab. Ana Pascaru şi dr. hab. Gheorghe Bobână, personalităţi ale cercetării filosofice şi ale învăţământului superior filosofic din Republica Moldova sub egida Academiei, bucovineanul nostru, dr. Constantin Ungureanu, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie al Academiei, dna Olga Goncearova, reprezentantă a Ministerului de Externe al Estoniei, dna Lucia Arnăut, bibliotecar principal la serviciul achiziţii al Bibliotecii Academiei 5A, dna Adelaida Chiroşcă, cercetător la Muzeul Naţional de Istorie şi tânărul cuplu Tatiana Onofrei şi Alexandru Balan, cea mai tânără generaţie a Balanilor celor Frumoşi, cum le spun de când le-am cunoscut pe rudele dnei Carmen Cornelia Balan, alături de ea la librăria în care îşi lansa prima carte la reîntoarcerea în Suceava natală, după două decenii petrecute în Timişoara. Dar sunt aici şi soţii Duca, şi profesoara universitară Maria Lungu, apropiata familiei Eşanu, şi Ionuţ Eşanu, mezinul acesteia.

Cu Măicuţa Stareţă protagonista evenimentului, lansarea nu putea să înceapă decât cu o rugăciune şi cu cei 84 de ani împliniţi de Preacuvioşia Sa doar de câteva ore, deschiderea manifestării nu putea să nu aibă un moment dedicat aniversării, aşa că în numele comitetului de organizare, dr. Igor Cereteu, îi oferă un buchet uriaş de crizanteme albe, împreună cu un dar. Aici nu rezistăm unei mici paranteze ca să inserăm acum ştirea pe care ne-o va da monahia Gabriela mai târziu, că dezvoltarea impetuoasă a cultivării florilor în Republica Moldova a scos de pe pieţele acesteia concurenţa olandeză. Şi cu exclamaţia unanimă a ascultătorilor ei că măcar la basarabeni să meargă ceva bine. Dar să continuăm relatarea cu salutul transmis prin acad. Andrei Eşanu de către dr. hab. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şi cu bucuria lansării exprimată tot de acad. Andrei Eşanu întâi cu un elogiu adus Sfintei Mănăstiri Voroneţ, „mare centru de rugăciune şi spiritualitate”, de istoria căruia şi-au legat numele zeci de voievozi şi de boieri mari, şi apoi cu un altul, pentru stareţa sa, „diriguitoare înţeleaptă şi mamă a obştii”. Când acestor elogii şi îndemnului de a vizita Voroneţul, care „ne aşteptă cu cele mai celebre picturi medievale”, „ca să ne închinăm”, „să cercetăm istoria la faţa locului” şi deopotrivă „ca să vedem locaşul ridicat din ruine de cea dintâi stareţă şi de obştea sa”, i s-au adăugat cuvintele directorului Bibliotecii-gazdă, dr. Constantin Manolache, „Am să mă adresez cu fraţilor dragi, pentru că suntem fraţi!”, temperatura sălii a urcat vertiginos, încât la sfârşit dna Lucia Arnăut, puternic impresionată, când îi mulţumea colegei care o îndemnase să amâne totul şi să nu rateze lansarea, când îmi repeta că nu mai participase la o activitate ştiinţifică atât de însufleţită.

„Nu eu sunt cea sărbătorită, ci Voroneţul, şi-a început alocuţiunea Maica Stareţă, acesta trebuie să crească…” „Nu eu am ales Voroneţul, ci Voroneţul m-a ales”, povestind câteva momente din istoria acestui sfert de veac, o istorie cu multe dificultăţi, cu izbânzi durabile, dar şi cu o neîmplinire, aceea de a trece în rândul sfinţilor pe Mitropolitul Grigorie Roşca, „atât de erudit, în mintea căruia s-au copt temele liturgice de pe fresce şi care a adăugat bisericii pridvorul şi pictura”, neîmplinire pentru depăşirea căreia „am nevoie de colaboratori” a încheiat, cuprinzând alesul public cu o privire senină ca bolta cerească la acel ceas al zilei. Nu înainte de a-şi dori şi a dori tuturor celor de faţă „o Românie aşa cum a fost în 1918”.

Dr. Emil Dragnev de la Universitatea de Stat din Moldova, simţindu-se susţinut de simţământul că „nu suntem pe o insulă izolată, am tot sprijinul colegilor din România”, a recunoscut totodată că „din păcate suntem puţini şi de lucru este foarte mult”, că sunt „încă multe lucruri nedescoperite” la ctitoriile ştefaniene, de pildă „succesiunea pictării, nu ştim decât succesiunea construirii”, „programul iconografic păstrează multe mistere” şi a afirmat că este necesară „marea monografie a Voroneţului, cu un studiu pe toate poziţiile a picturii, pe care o au multe monumente bizantine şi postbizantine, o monografie colectivă”.

Cu un patos pătrunzător s-a adresat celor prezenţi universitara suceveană Carmen Cornelia Balan, mulţumindu-le că „sunteţi aici, că împărtăşiţi această monografie, pentru că Măria Sa veghează în parc la Dumneavoastră şi Daniil Sihastrul la Voroneţ, că Pomelnicul Mănăstirii Voroneţ a fost recuperat de dl acad. Andrei Eşanu, toată lumea ştia de el, nimeni nu-l văzuse până când ni l-a prezentat Domnia Sa”, consfinţind „o prietenie care leagă oameni care vor acelaşi lucru”. Evidenţiind harul Măicuţei de a aduna oamenii care la un moment dat s-au intersectat cu Voroneţ şi cu obştea sa, conf. univ. dr. Carmen Cornelia Balan, al cărei nume figurează nu doar în cuprinsul cărţii, ci şi ca îngrijitoare a acesteia alături de monahia dr. Gabriela Platon, a simţit nevoia să limpezească lucrurile, precizând de la început că ideea volumului a fost a Maicii Gabriela, că Maica Stareţă a conceput construcţia lui: „eu nu sunt decât lucrătorul”. Că este vorba de „o carte in honorem, pentru că şi locurile merită”, „o carte nu despre ziduri şi pictură, ci despre oameni”. A prezentat apoi structura cărţii, menţionând că şi la sărbătoarea acesteia, ca la toate evenimentele sfintei mănăstiri, presa a fost alături, presa scrisă, chiar şi cea de la Cernăuţi prin jurnalista Maria Toacă, marile posturi de radio şi TV. Vrând să cuprindă iniţial 25 de articole şi studii, câţi anii obştii şi ai stăreţiei Stavroforei Irina Pântescu, s-a oprit la dublul lor, 50, „şi tot au rămas în afară oameni care şi-au marcat contribuţia la istoria Voroneţului”. Insistând asupra studiilor semnate de familia Eşanu, de monahia dr. Gabriela Platon şi de universitara, cercetătoarea, specialista în carte veche Olimpia Mitric, s-a destăinuit: „datorită Măicuţei am învăţat ce înseamnă să fii drept, întreg, să vină vremurile grele peste tine şi să rămâi om drept şi adevărat”.

Cu menţiunea că moderatorii manifestării, acad. Andrei Eşanu şi dr. Silvia Corlăteanu, au avut mereu intervenţii interesante şi că graţie dr. Valentina Eşanu pe un ecran au fost proiectate imagini de la Sfânta Mănăstire Voroneţ, vom semnala în continuare intervenţia dr. Nicolae Fuştei, care a spus că dacă 25 de ani nu înseamnă nimic când şi o mie de ani reprezintă doar „o clipeală” în curgerea timpului, pentru noi, „care trăim în istorie”, înseamnă mult. Referindu-se la desfiinţarea mănăstirii după anexarea Bucovinei de către Imperiul Habsburgic, a observat că „nici regele ortodox nu a făcut nimic pentru a-i reda funcţiunile” şi că tocmai „cei care luptau cu credincioşii”, comuniştii, „au dat bani pentru renovarea bisericii”. După care, aducându-ne aminte că dintotdeauna „mănăstirile au fost locuri de iluminare”, lăcaşuri de cultură în care călugării copiau şi copertau, împodobeau manuscrise de valoare, s-a arătat uimit, „pentru mine incredibil că toate măicuţele din obştea Voroneţului au studii superioare, la noi măcar preoţii de-ar avea, dar nu pentru nădejdea de a ajunge episcopi”, a glumit, continuând cu gravitate, „un om care are şi studii teologice altfel le va arăta semenilor calea spre Dumnezeu, nu-i va speria…” Din şirul gândurilor exprimate de Domnia Sa, am mai notat că sintagma „Chivotul Albastru al Ortodoxiei” (din titlul rândurilor semnate de P.S. Macarie Drăgoi, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord), „mi s-a părut ceva de domeniul revelaţiei” şi că „am fost chiar fascinat de activitatea pe care a făcut-o Maica Stareţă”, ridicând în deplină strălucire „diamantul” bisericii lui Ştefan Vodă: „Pentru credinţă şi mântuire, la mulţi ani să trăiţi!” Apropo de şcolile înalte unde şi-a trimis călugăriţele, Stavrofora Irina Pântescu a spus că dacă la vremea Măriei Sale, oştenii erau bine pregătiţi să-i înfrunte pe necredincioşi cu suliţa şi arcul, tot aşa şi acum este nevoie de temeinică pregătire teologică pentru a face faţă atacurilor sectanţilor care lovesc în ortodoxie, cea mai bună armă fiind cuvântul, ştiinţa.

Comentând soarta cărţilor bune, cu o trimitere zâmbitoare la Nicolae Iorga, care considera dispariţia unei astfel de cărţi nu furt, ci act intelectual, şi cu o meditaţie proprie asemenea, „chiar dacă existau blesteme, tot se furau cărţile bune”, dr. Igor Cereteu, a remarcat în ansamblul cărţii bune a Voroneţului studiile soţilor Nicolae N. Puşcaşu şi Voica Maria Puşcaşu („Mănăstirea Voroneţului, arheologie şi istorie”) şi acad. Andrei Eşanu şi dr. Valentina Eşanu şi i-a apreciat „spectrul variat”, dorindu-i „drum bun” către cititori. Dl Demir Dragu, membru corespondent al Academiei, după un scurt excurs în istoria monahismului sub arcada convingerii că rugători şi oameni de cultură, bijutieri şi pisari, călugării au ţinut şi ţin în mâinile lor românismul, s-a bucurat să ne spună povestea legăturii Domniei Sale cu Voroneţul, începând cu lectura volumelor lui Ion Bogdan, unde i-a întâlnit numele întâia oară până când a ajuns să îl vadă aievea, după o ocazie ratată, când a avut câştig de cauză vizitarea Doftanei, într-o călătorie făcută prin grija distinsului istoric Ioan Caproşu, pe la mănăstirile din nordul Moldovei, „fiecare cu frumuseţea şi importanţa ei”. Atunci, deodată, i-a apărut „pe o culme biserica în lumină”. „Un bătrânel în haine naţionale care stătea pe prichici ne-a deschis şi aşa am văzut prima dată Voroneţul”. Pledând pentru cercetarea drumurilor luate de cărţile din biblioteca Mănăstirii, pentru implicarea în continuare a arheologiei în cercetarea istoriei Voroneţului – „arheologia ne permite să vedem multe, pentru că au rămas urme”-, dl Demir Dragu, a susţinut posibilitatea existenţei unui locaş anterior ctitoriei lui Ştefan cel Mare pe locul acesteia, ca şi în cazul Căprianei („ceva se leagă!”), şi a lăudat prezentarea dnei Balan, „care ne-a dat o viziune totală pentru aceşti 25 de ani, foarte interesant alcătuită”. „Voroneţul m-a fascinat de acum 50 de ani”, a mai spus cu un suspin şi a încheiat cu o caldă plecăciune verbală: „Recunoştinţă Maicii Stareţe, recunoştinţă măicuţelor pentru ce fac”, recunoştinţă Stavroforei Irina Pântescu şi monahiei dr. Gabriela Platon pentru că au adus la Chişinău „tradiţiile noastre”!

Greu de cuprins în această relatare cuvântul monahiei dr. Gabriela Platon! Dacă nu a fost pentru prima dată când am auzit-o exprimând gândul cu care a pornit la realizarea acestei cărţi, „Nu trebuie să aşteptăm să moară Măicuţa ca să o onorăm” şi să onoreze în ea pe prima stareţă a Voroneţului, în schimb destăinuirile legate de viaţa obştii sub stăreţia Preacuvioasei au avut sunetul rar al unicatului sufletesc de mare preţ, povestind de aerul special al slujbei lor de la miezul nopţii şi de simţământul deosebit al întâmpinării zilei celei noi într-o biserică, de pravila din zori în chilie, de legătura strânsă cu Măicuţa la vârsta sa aleasă, „nu o lăsăm niciodată singură, nu scapă niciodată de noi”. Cu somn puţin şi rugăciune multă, Măicuţa este în picioare la ora 7,00 şi „rânduieşte muncitorii” şi de atunci este „în continuă mişcare”, aceasta făcând-o „atât de vie”. „Dumneaei nu va zice niciodată am recoltat 4 tone la hectar, ci 3975 kg la hectar”, şi prin tot ce face şi spune, „ne determină să simţim că Voroneţul ne comandă, că trebuie să răspundem nevoilor Voroneţului”. Întotdeauna îndemnându-le „Mergeţi în lume să vedeţi cu ochii voştri şi să vă îmbogăţiţi mintea”, le-a ajutat, de pildă, să înţeleagă diferenţa între a fi ortodox într-o Românie ortodoxă şi ortodox într-o ţară cu altă religie, alt cult majoritar, să înţeleagă diferenţele şi să respecte obiceiurile celor care le deschid uşa, care le oferă ospitalitate, şi respectându-şi Măicuţa şi obştea şi mănăstirea, să o respecte şi pe cea care le-a adus pe lume, şi casa părintească. Şi termenul „respect”, şi sentimentul de respect au fost evocate şi atunci când s-a referit la faptul că specialiştii în restaurări, constructorii au învăţat să vadă în Stareţa Voroneţului un autentic partener, demn de cea mai sinceră şi profundă consideraţie, după ce primii, la începutul lucrărilor, „s-au aşezat la masă şi nu i-au lăsat un scaun”.

Monahia dr. Gabriela Platon şi-a încheiat delicata şi grăitoarea destăinuire, în fapt un portret nuanţat, „cu colţul inimii”, al Măicuţei, cu un buchet de mulţumiri academicianului Andrei Eşanu pentru „înalta ţinută ştiinţifică şi de suflet” a întâlnirii şi câtorva persoane dragi: dna Olga Goncearova, fost ministru al Minorităţilor în Republica Moldova, reprezentată a Ministerului de Externe al Estoniei, medicilor Ecaterina şi Nicolae Duca, graţie cărora, prin tratamentul la care i-au supus braţul înţepenit, „Măicuţa a putut să facă din nou cruce”, preotului Eugen Onicov de la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, pentru gestul său „de dragoste frăţească”, şi referindu-se la spusa Măicuţei despre iubirea care sparge graniţe, nu i-a uitat nici pe tinerii soţi, suceveanul Alexandru Balan şi basarabeanca Tatiana Onofrei, veniţi la lansare de la Bucureşti.

Cu acele ceasornicului harnice, nu au putut ajunge la microfon toţi cei care şi-au manifestat dorinţa să ia cuvântul, anunţaţi şi de invitaţia la lansare, dar au făcut-o în particular, cum i-am surprins într-o fotografie pe Stavrofora Irina cu dr. hab. Gheorghe Bobână, la plăcuta agapă asigurată de familia Eşanu, la care au avut deosebită căutare şi plăcintele aduse de la Voroneţ, şi băutura aurie cu care s-au ridicat paharele în cinstea Măicuţei Stareţe. În ce mă priveşte, din tot ce am avut şansa să rostesc, aş alege lauda adusă Î.P.S. Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, care a avut înţelepciunea să rupă tradiţia obştii de călugări la Voroneţ, reînnodând viaţa monahală aici cu stăreţia şi monahiile Maicii Irina. Adică de a asigura bijuteriei care este biserica Voroneţului atenţia ochiului grijuliu şi iubitor de frumos şi dibăcia, talentul şi vrednicia mâinilor maicilor pe de o parte, iar pe de alta înzestrarea de organizator, de gospodar şi de bun conducător, cu fire energică şi blândeţe sufletească a Măicuţei, cum o numesc cu nesfârşită tandreţe fiicele pe care i le-a adus Bunul Dumnezeu.

Ar mai fi atâtea de spus pe îndelete, despre cei care ne-au fost alături la reuşita lansării, despre dorinţa compozitorului şi violonistului Anatol Viţu de a ajunge cât mai degrabă la Voroneţ, despre dezvelirea, în aceeaşi binecuvântată dimineaţă, a monumentului (refăcut după fotografii şi alte documente) „Apostolii Basarabeni” „înălţat, după cum scria «Jurnalul de Chişinău», în memoria celor trei martiri ai sfintei cauze naţionale: preotul-poet Alexei Mateevici, avocatul Simeon Murafa şi inginerul Andrei Hodorogea, la 29 septembrie 1923 în grădina Catedralei «Naşterea Domnului» din Chişinău şi distrus de ocupanţii sovietici în decembrie 1962 (odată cu aruncarea în aer a clopotniţei Catedralei)”, despre popasul la Centrul „Constantin Brâncuşi”, cu vizitarea expoziţiei pictorului Tudor Zbârnea, „Univers atemporal. Ipostaze”, într-adevăr, reper şi în creaţia artistului, şi în artele vizuale româneşti, dar şi a unei expoziţii de grup cu acuarele lucrate cu fineţe, despre drumeţia, împreună cu picturile în ulei ale lui Ştefan Eşanu, fiul cel mare, pe când era student, în Sculeni pe Prut, pe meleagurile naşterii academicianului Andrei Eşanu şi, deopotrivă, ale doamnei Valentina Eşanu.

Din pictură, reîntoarcerea în natură, când amândouă seamănă atât de bine în dulceaţa lor bucolică, e uşoară, mai ales că după-amiaza e întreţesută de funigeii luminii şi ai bucuriei. Urmăm iar un drum pe care nu am mai fost, cel recomandat de Ionuţ Eşanu (frate, parcă, al lui Jder cel Mic din Sadoveanu), luând-o de la Nisporeni spre Ungheni. „Moldova lui Ştefan cel Mare!”, exclam, citând-o într-un fel pe Măicuţa Stareţă, fermecată de peisajul învelit de soare cu aur. Şi cum între noi se află nu numai cititoare de cărţi, ci şi de gânduri, Măicuţa începe să recite „Movila lui Burcel”, şi apoi „Sergentul”, aducând un neaşteptat omagiu poetului său preferat, „acel rege al poeziei” pe care niciuna dintre noi trei nu-l mai ştie pe de rost. După care maşina se abate spre un tărâm de poveste cu un lac şi o mănăstire oglindită în cerul de deasupra lor, Căpriana, acolo unde de peste treizeci de ani mi-am tot dorit să ajung.

Vrăjite îi trecem pragul, în clichetul uşor al celor două castane adunate în buzunar, de cum am pus piciorul pe pământul acestui tărâm bătrân. Singure. Măicuţa a rămas pe ţărmul apei, adâncită în amintirile şi gândurile sale.