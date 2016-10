Cu prilejul deschiderii noului an academic, aflăm, printre multe altele, că în întreaga ţară funcţionează (numai) 65 de facultăţi de drept. „Numai”, în contextul în care, cu zecile, funcţionează şi facultăţi de inginerie, administraţie, istorie şi geografie, litere, comunicare, psihologie şi de câte alte feluri, tot „numai” în contextul în care ni se precizează că oricum suntem în coada Europei unite (şi) la capitolul absolvenţi de studii superioare; aşa că… mai e loc! Totodată, în aceste zile s-au vehiculat rezultate ale unei cercetări pentru anul 2012 („despre structura absolvenţilor”) a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (organism al Ministerului Educaţiei), potrivit căreia 80% dintre absolvenţii de studii superioare nu lucrează în specializările pentru care s-au pregătit (bunăoară – teoretic, statistic? – fiind nevoie de mai mulţi ingineri constructori şi de mai puţini absolvenţi de ştiinţe sociale). De aici, speculaţii potrivit cărora universităţile nu sunt altceva decât fabrici de diplome, că funcţionează haotic, pregătind tineri în meserii ce nu se regăsesc pe piaţa muncii etc. Interesant ar fi fost să se realizeze şi o cercetare care să evidenţieze cât mai exact ce slujbe au (care le au!) acei 80% dintre absolvenţi, spre a se întrezări şi pe această cale cum arată această piaţă a muncii. Şi, luându-se act de rezultate, să se dispună înfiinţarea de facultăţi (ba şi masterate) de chelneri, veselari, şoferi, spălători de maşini, curieri, vânzători etc. Să se înfiinţeze şi să crească numărul de absolvenţi cu locuri de muncă în specializarea pentru care au învăţat. Căci dacă nu se întreprinde nimic, numai universităţile (şi, desigur, studenţii/ absolvenţii lor dezorientaţi) vor purta vina acestei situaţii!