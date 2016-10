Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României, Augustin Zegrean, va preda un curs la USV

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, va preda în anul universitar 2016-­2017 un curs de Drept Constituţional la Facultate de Drept şi Ştiinţe Administrative, înfiinţată recent în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava.

Zegrean a declarat ieri că va preda acest curs doar în anul universitar 2016-­2017 arătând că invitaţia de a preda la Suceava a venit din partea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative.

„Nu ştiu de unde a pornit, eu am venit aici cu mai multe activităţi la Suceava, când eram preşedinte la Curtea Constituţională, am avut două conferinţe importante aici şi ideea nu mi-­a venit mie, lor le-a venit ideea. Eu nu sunt profesor, nu am fost niciodată profesor. Voi preda un curs de Drept Constituţional şi aici nu cred că cineva poate să spună că nu mă pricep. Eu am avut o relaţie bună cu ei. Studenţii de la Suceava au făcut practică la Curtea Constituţională. Cam toţi studenţii lor de la Drept au făcut practică acolo şi a fost o relaţie bună în privinţa asta. După ei s-­au luat şi alţii, acum vin şi cei de la Bucureşti la practică, şi de la Iaşi mai vin, dar ei au fost primii, ei au avut ideea asta. Şi eu am venit aici, că ei m­-au chemat. În altă parte nu m-­au chemat, cu toate că şi la Bistriţa există o facultate de drept, o extensie a Universităţii din Cluj. Nu m­-au chemat” a spus Zegrean.

El a apreciat că înfiinţarea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative în cadrul USV este un „lucru foarte bun”, chiar şi în condiţiile în care în România funcţionează deja multe facultăţi de drept, arătând că dacă „ei se ţin de treabă şi fac treabă, ar putea să iasă un lucru bun”.

„Sunt foarte multe facultăţi de drept în România, din câte ştiu eu sunt cam 65, dar încă este loc, pentru că e momentul când ele se aşază. Deja ei eu rezultate, doi absolvenţi din anul acesta au intrat în avocatură, ceea ce este un lucru foarte mare, alt absolvent a intrat la Institutul Naţional de Magistratură (INM). Sunt facultăţi bătrâne de drept în ţară de la care nu a intrat nimeni, niciodată, la INM. Unde se vor aşeza lucrurile, acolo va fi. Dacă ei se ţin de treabă şi fac treabă, ar putea să iasă un lucru bun.

Sunt multe, dar asta nu trebuie să descurajeze pe nimeni, oricum suntem ultimii în Europa ca număr de studenţi sau ca număr de oameni cu studii superioare, deci mai este loc” a mai spus Zegrean.

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a participat, ieri, la deschiderea noului an universitar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava.