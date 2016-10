CSM Suceava vrea să „smulgă bilele” din Rulmentul Bârlad

Echipa de rugbi seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va debuta duminică, de la ora 10, în noul sezon din Divizia Naţională, cu un meci pe terenul celor de la RC Bârlad. În acest campionat, Divizia Naţională are la start un număr de opt echipe, pe lângă Suceava şi Bârlad evoluând CS Năvodari, CSU AV Arad, RCM Galaţi, Stejarul Buzău, Ştiinţa Petroşani şi CS Mănăştur Cluj, ultima fiind singura noutate în acest eşalon, formaţie promovată din Divizia A. Din păcate, echipa pregătită de Constantin Vlad nu a reuşit să facă mai multe meciuri de pregătire cu echipe de seniori, singurele partide şcoală fiind cu juniorii de la CSŞ Gura Humorului şi-n cadrul echipei. CSM Suceava va aborda meciul de la Bârlad cu un lot în care, ca-n fiecare an, au survenit modificări.

„N-am reuşit să facem mai multe meciuri, aşa cum mi-am propus, ci doar cu juniorii de la CSŞ Gura Humorului şi meciuri şcoală între noi. Am promovat şi câţiva jucători ce au terminat junioratul la LPS Suceava, precum Ivanov, Custrin, Zimbru sau Ţârdea, toţi jucători pe trei sferturi, la echipă întorcându-se şi foşti jucători, precum fratele lui Ştefăniţă, Bogdan Cristian Rusu, Toloş, Drelciuc şi Covaliu, sportivi ce au făcut o pauză de un an, doi sau trei în carieră, dar şi Dragoş Manole, ce a jucat la CSM Baia Mare. Sunt jucători cu calităţi, dar încă nu suntem un grup omogen şi n-am avut cum să ne verificăm în meciurile de pregătire, mai ales că cele mai multe informaţii despre jucători le obţii în jocul cu adversari diferiţi”, a declarat antrenorul Constantin Vlad.

Tot în această vară, echipa suceveană a stabilit o premieră, şi anume legitimarea unui jucător de altă naţionalitate. Este vorba de Lahyani Mohamed Amine, un tunisian de 35 de ani ce este căsătorit cu o suceveancă, s-a stabilit aici şi a decis să joace la CSM, el evoluând în ţara sa natală. Tehnicianul sucevean a spus că tunisianul este un sportiv serios, cu calităţi, ce joacă pe postul de aripă sau fundaş şi care intenţionează să-şi ia şi cetăţenia română.

„Avem un lot destul de numeros, chiar dacă din diverse motive mai mulţi jucători au decis să renunţe temporar sau definitiv la carieră, precum Simion, Alexandru Varvaroi, Brăteanu, Florea sau Constantin Strugariu. Sper ca echipa să aibă o evoluţie bună în această primă etapă la Bârlad, acolo unde vom vedea şi la ce nivel suntem în acest început de sezon. Satisfacţia mea e că mai avem continuitate, mai ales că au dispărut multe echipe şi-n fotbal şi chiar la noi, la rugbi, sunt foarte puţine echipe la juniori şi la seniori şi de aceea le mulţumesc tuturor ce ne sprijină, în principal Primăriei şi Consiliului Local Suceava”, a explicat Constantin Vlad.