Despre şefu’, să trăiţi!

Lăsaţi, şefu’, că închid eu, văd că sunteţi obosit. Mergeţi, ştiu c-aţi fost la petrecere aseară, v-am văzut pe Facebook. Nu suntem noi prieteni, că nu merit eu aşa cinste, dar un prieten al dv. are contul pentru toată lumea şi v-am văzut pozele de la petrecerea aia unde erau numai doamne frumoase. Frumoase, ce să zic, cred că nu v-o fi uşor azi, după câte sticle am văzut c-aveaţi în faţă! Spunea fata mea că nu mai prididea să vă servească şi că n-aţi catadicsit să lăsaţi bacşiş decât cinci lei şi i-aţi şi vorbit de sus. Are şcoală mai multă decât tot neamul matale, dar ce să fac dacă nu-i găsesc în altă parte de lucru. Mai strângem din dinţi, dacă nu avem noroc, mama lui de noroc…

Hai, mergeţi, că doar nu vreţi să vi se facă rău aicea şi să chem salvarea, ar fi ruşine, adică mie mi-ar fi să le zic c-aţi tras un chef ieri şi aţi pierdut numărul paharelor. La ce domn arătaţi a fi, urât ar fi. Sper ca aţi plătit banii ăia la sănătate, să nu păţiţi cum am păţit eu când m-am lovit şi-am ajuns în spital şi era să nu mă primească. Mi-oi vinde un rinichi, de m-o lovi vreo boală rea, nu vă faceţi griji, că aveţi destule pe cap.

Plecaţi, că poate vă aşteaptă doamna, că ştiu că-i mofturoasă de felul ei şi-i place să-i duceţi fructe, seara. Cu banii ce vă rămân după ce luaţi exoticele alea, poate-mi daţi şi mie o parte din salariu, zilele astea, că stă administratorul la intrarea în bloc şi mă aşteaptă. Lumina am plătit-o când a luat nevasta-mea banii. De mâncare ne-am lăsat, de mult. Bine că am mai primit câte ceva de la ţară, n-om muri de foame, mulţumim Celui de Sus.

Nu vă faceţi griji, ştiţi că mă descurc. Dacă m-am descurcat cât aţi fost plecat o lună în concediu nu v-oi face de ruşine tocmai acuma! Mergeţi, şefu, mă ocup eu de restul, şi-aşa faceţi numai prostii după o noapte nedormită, că nu vreţi să vă lăsaţi învăţat nici în ruptul capului. Dar măcar nu-mi scoateţi mie vină, că eu v-am spus, chiar dacă ştiam c-o să vă înfuriaţi şi-o să vă apucaţi de înjurat.

Numa’, şefu’, nu mă înjura de mamă!