O altă lecţie de septembrie

Nu greşim dacă spunem că, în acest an, în seara de sâmbătă, 24 septembrie, poate că şi în dimineaţa de a doua zi, judeţul Suceava a fost cel mai curat! Despre cum a fost până în dimineaţa zilei de septembrie 24 au stat mărturie mormanele, sacii de gunoi de toate felurile strâns de voluntarii implicaţi într-o nouă ediţie a evenimentului social intitulat „Let’s Do It, Romania!”. Iar dacă numărul de tone de gunoi strâns astfel n-ar constitui, poate, o informaţie deosebit de relevantă, cu siguranţă foarte importante sunt opiniile tuturor celor care (date preliminare indicau ieri participarea, în ţară, a aproape 140000 de persoane!), măcar pentru câteva ceasuri dintr-o zi liberă, în majoritate elevi însoţiţi de cadre didactice, dar şi slujbaşi ai unor firme, au transpirat, s-au murdărit pentru ca, în urmă, anumite zone din sate şi oraşe, inclusiv zone dintre cele care par ale nimănui, să redevină curate, să respire. Desigur, ar fi de înţeles că, cel puţin de-acum înainte, nu ei se vor număra printre cei care maculează şi astfel societatea. Însă incalculabil este câţi dintre componenţii societăţii, chiar din postura de martori neimplicaţi în aceste acţiuni, au înţeles ceva, spre a folosi încă de azi informaţia în atitudine personală şi civică. Din nefericire, probabil că nu foarte mulţi, întrucât exemplarele lecţii de septembrie furnizate în aceşti din urmă ani, deşi realmente au motivat din ce în ce mai multe persoane să se implice concret, au fost ignorate de foarte multe altele. Nu greşim spunând că dimineaţa de 25 septembrie a găsit judeţul ceva mai curat, însă probabil că nu greşim dacă zicem că, exact din acea zi, va fi început iar să se murdărească…