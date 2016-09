Dimineaţa răţoilor

Doar întâmplarea face ca, în aceste zile (în care se prevesteşte şi o nouă ediţie a „Nopţii cercetătorilor”), în recuperări aflându-mă, să citesc „Baletul mecanic” al lui Cezar Petrescu. Pe scurt, în opinia mea, un (oarecare) roman de epocă, scriere care restituie lectorului răbdător actual aspecte ale unor perspective interbelice, inclusiv cu (în a doua parte) relaţii spre SF sau specia fantasy la zi… Dar nicidecum întâmplarea a făcut ca, tot în aceste zile, să ne telefoneze insistent, iar apoi să ne scrie o epistolă cumva încifrată un ins din părţile Botoşanilor (categoric refuzat pe acolo şi pe aici, de structuri având, poate, competenţe, dar şi de mass-media), el propunându-ne „o formulă ştiinţifică pe care am conceput-o pentru apărare terestră”. Nu vă grăbiţi cu aprecierile, dacă nu vă pricepeţi (cum nici eu), nu faceţi, vă rog, nici trimitere la oarece diagnostice (pe care n-avem competenţe să le invocăm); să admitem doar că asta va fi fiind doar o frântură din realitatea pe care n-o pricepem noi, cei care nu suntem preocupaţi de astfel de cercetări sau de altele. Spre a mă scuza, revin la Cezar Petrescu, cel care evoca şi o enciclopedie „de la Edinburgh” (fiind, totuşi, în teritoriul ficţiunii, m-am întrebat iniţial dacă există!), în care un capitol aparte va fi fiind destinat androizilor/roboţilor, iar dintre cei cunoscuţi (sau încă apreciaţi în interbelic) cel mai cel va fi fost răţoiul mecanic în stare să apuce boabe în plisc şi să le îndepărteze resturile pe sub codiţă. Dar „Raţa cu digestie” a lui Jacques de Vaucanson, considerată şi azi, înţeleg, ca fiind „primul robot în înţelesul cuvântului”, a existat şi chiar a măcăit în 1738! Poate că nouă, roboţi în carne şi oase ai anului 2016, ne este cam greu să înţelegem. Fie ce visează cercetătorii noaptea, fie noaptea dintre noi şi ei. Că la ce-a folosit răţoiul?! A fost primul dintr-o serie în care, probabil, şi noi ne înscriem!!!