80 de tone de deşeuri au fost strânse în judeţul Suceava

Campania naţională de curăţenie „Let’s Do It, Romania!” a mobilizat anul acesta, în judeţul Suceava, peste 7.000 de voluntari înregistraţi în tabelele de prezenţă ale organizatorilor, dar şi foarte mulţi cetăţeni care au ieşit în familie sau grupuri mici pentru a face curăţenie în localităţile lor sau în locuri de pe trasee turistice şi zone amenajate pentru agrement, a informat coordonatorul campaniei „Let’s Do It, Romania!” în judeţ, Florin Grădinariu, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în cele 33 de localităţi din judeţ, municipiul Suceava, Păltinoasa, Broşteni, Câmpulung Moldovenesc, Ostra, Iaslovăţ, Iacobeni, Stulpicani, Bălăceana, Liteni, Vatra Dornei, Vama, Gura Humorului, Calafindeşti, Fundu Moldovei, Moldoviţa, Siret, Straja, Cornu Luncii, Vereşti, Frumosu, Şaru Dornei, Hârtop, Ipoteşti, Rădăuţi, Fălticeni, Solca, Zvoriştea, Moara, Dorneşti, Dorna Candreni, Dolhasca, Siminicea – s-­au strâns în total peste 10.300 saci reprezentând aproximativ 80 tone de deşeuri.

„Din păcate, această cantitate uriaşă de deşeuri strânse de voluntarii «Let’s Do It» într-o singură zi arată că avem foarte multe de făcut pentru a reuşi să schimbăm mentalitatea acelor oameni care aruncă la întâmplare toate aceste deşeuri, fie că se află în parcuri, pe stradă, în păduri sau în locuri de picnic. Asociaţia «Biosilva», în calitate de coordonator al campaniei la nivelul judeţului, a distribuit circa 6500 de saci menajeri şi mănuşi pentru voluntari, iar diferenţa a fost asigurată de instituţiile participante precum Direcţia Silvică Suceava, unele primării, ca cea din Câmpulung Moldovenesc sau a municipiului Suceava” a arătat Florin Grădinariu.

El a precizat că toţi voluntarii înscrişi la campania de ecologizare «Let’s Do It, România!» vor primi diplome de participare, iar cadrele didactice vor primi adeverinţe ca semn de recunoaştere a implicării şi participării acestora la ziua naţională de curăţenie.

„Apreciem iniţiativa profesorilor şi a copiilor din şcolile participante anul acesta şi îi încurajăm să promoveze această acţiune în rândul colegilor, părinţilor şi celor apropiaţi, pentru că speranţa unei educaţii prietenoase şi responsabile faţă de mediu ne este dată tocmai de aceste generaţii de copii. Mesajul pe care Asociaţia «Biosilva» a vrut să-l promoveze anul acesta este «Fii un exemplu pentru comunitatea ta», pentru că această campanie are rolul, pe lângă colectarea deşeurilor, să contribuie la educarea şi conştientizarea oamenilor cu privire la gestionarea deşeurilor, la faptul că pentru a nu trăi printre gunoaie este foarte important ca noi toţi să nu mai aruncăm gunoaiele la întâmplare, ci doar în spaţii şi locuri special amenajate” a subliniat informat coordonatorul campaniei „Let’s Do It, Romania!” în judeţul Suceava.

El a arătat că, în municipiul Suceava, voluntarii au ecologizat parcul Şipote împreună cu angajaţii Ocolului Silvic Pătrăuţi, albia râului Suceava în zona Iulius Mall, împreună cu reprezentanţii Direcţiei Apelor Române şi câţiva angajaţi de la SC Ambro SA, zona pădurii Zamca şi a Cetăţii Zamca şi zona pădurii Burdujeni, unde s-­au implicat câţiva voluntari care s-­au alăturat campaniei în ziua de curăţenie.

Campania naţională de curăţenie s­-a desfăşurat la nivelul judeţului nostru în intervalul orar 9-15, iar colectarea sacilor cu deşeuri a început încă de sâmbătă, continuând pe parcursul zilei de luni şi fiind în sarcina operatorilor de salubrizare. Pentru organizarea campaniei, în judeţul nostru s­-au implicat, pe lângă asociaţiile coordonatoare, Asociaţia Biosilva şi Asociaţia AREAS, instituţii publice precum Instituţia Prefectului Suceava, Consiliul Judeţean Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Direcţia Silvică Suceava, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Garda de Mediu, Direcţia Apelor Române Suceava, primăriile şi instituţiile de învăţământ din 33 de localităţi înscrise în campania de curăţenie.