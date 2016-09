Primăria Suceava înlocuieşte căsuţele vechi şi inestetice de pe esplanada Casei Culturii

> „Vom achiziţiona 25 de căsuţe de lemn noi, întrucât cele vechi sunt putrede şi nu mai rezită la transportat şi montat în mod repetat” anunţă primarul Ion Lungu, menţionând că la bătaie este scoasă suma de 158.000 lei > Pentru procurarea de ornamente şi instalaţii luminoase, în acest an, de la bugetul local, va fi alocat un minim de 100.000 lei

Primăria Suceava intră în pregătirile specifice perioadei care anticipează sărbătorile de iarnă. Autorităţile au primit deja de la Consiliul Judeţean o adresă prin care se cere schiţa programului manifestărilor din intervalul 1 decembrie 2016 – 15 ianuarie 2017. Primarul Ion Lungu a declarat că, în primul rând, vor fi înlocuite cele 25 de căsuţe de pe esplanada Casei Culturii, destinate comercianţilor participanţi la Târgul „Crăciun în Bucovina”, cele vechi fiind inestetice şi deteriorate.

„Într-o primă fază vom achiziţiona 25 de căsuţe de lemn noi, întrucât cele vechi sunt putrede şi nu mai rezită la transportat şi montat în mod repetat. Vrem să le facem mai moderne, mai finisate, iar în aceste zile urmează să ne hotărâm asupra modelului pe care îl vom promova, astfel încât pe 1 decembrie să avem aceste noi căsuţe” a reliefat primarul Ion Lungu, menţionând că acestea vor fi racordate la energie electrică şi alte utilităţi.

În scopul dotării cu respectivele amenajări va fi ţinută o licitaţie, suma scoasă la bătaie fiind de 158.000 de lei.

Primarul a mai precizat că, în vederea procurării de noi ornamente şi instalaţii luminoase, în acest an, de la bugetul local, va fi alocat un minim de 100.000 de lei. „De fiecare dată ne-am actualizat stocul de ornamente pentru sărbătorile de iarnă, de la an la an extinzându-ne şi în alte zone şi cartiere” a punctat edilul-şef.

Anul trecut, primarul (atunci independent) Ion Lungu a propus Consiliului Local alocarea sumei de 250.000 de lei pentru achiziţionarea de ornamente şi instalaţii luminoase, motivând că există un deficit de iluminat ornamental în cartierele George Enescu, Obcini şi Zamca. La acea dată, în primă fază, actualii colegi liberali ai lui Ion Lungu, prin vocea viceprimarului Lucian Harşovschi, s-au împotrivit demersului, propunând ca banii respectivi să meargă la Fondul de rezervă al bugetului.