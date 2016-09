26 de pedepse cu închisoare, de la 4 ani cu executare, la 2 ani cu suspendare

> Pedepse pentru trafic de influenţă, fals în acte publice, uz de fals sau înşelăciune

Tribunalul Suceava a decis condamnarea la închisoare a 26 de inculpaţi în cazul falsificării de certificate de handicap şi pensii de invaliditate.

Potrivit procurorilor, în urma unui denunţ formulat în 2010, înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava şi ulterior la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, s­au efectuat cercetări din care a rezultat că mai multe persoane, medici la cabinete individuale sau angajaţi ai Spitalului Judeţean, la solicitarea persoanelor care aveau contact direct cu viitorii beneficiari ai pensiilor de invaliditate sau certificatelor de handicap, au falsificat, din timpul anului 2009 până la începutul anului 2011, înscrisuri din care să rezulte că mai multe persoane de pe raza judeţului au fost supuse unor investigaţii medicale, în urma cărora au fost diagnosticate cu diferite boli cronice – situaţii ce nu corespundeau realităţii. „Cumpărătorilor” li se promitea, în schimbul unor sume de bani, obţinerea actelor necesare, cât şi pensionarea sau încadrarea în grad de invaliditate, ca urmare a pretinsei influenţe exercitate pe lângă membrii comisiilor cu putere de decizie.

În urma percheziţiilor efectuate în cauză, la domiciliile persoanelor vizate de anchetă au fost identificate şi ridicate acte medicale în diferite forme – formulare în alb aflate în uzul Spitalul Judeţean, o parte dintre ele purtând impresiunile a diferite parafe aparţinând medicilor specialişti, parţial sau total completate cu diagnostice, internări, investigaţii medicale etc., precum şi copii ale actelor de identitate ale clienţilor beneficiari, pe baza cărora se realizau completările actelor tipizate, conform nevoilor.

Actele falsificate au ajuns într-un final la persoanele ale căror date de identificare erau consemnate în cuprinsul lor, fiind folosite pentru obţinerea frauduloasă de certificate de încadrare în grad de handicap sau pensii de invaliditate.

Se precizează că, în afară de câteva excepţii, în cazurile ce au fost deduse judecăţii, clienţii beneficiaseră deja de prima decizie de încadrare în grad de invaliditate. În mai multe cazuri, ei se prezentaseră o dată sau de mai multe ori şi la termenele de revizuire.

În cazurile anchetate, de frica pierderii gradului de invaliditate sau de a fi trecuţi într-un grad mai mic (ce presupunea încasarea unor sume mai mici de bani), precum şi din motive de lipsă de timp (majoritatea clienţilor fiind oameni care locuiesc în mediul rural), s­a acţionat pentru obţinerea actelor medicale ce trebuia prezentate la revizuire, fără ca persoana să fie supusă investigaţiilor consemnate în cuprinsul lor. În niciun caz analizat nu s­a considerat a fi necesară supunerea persoanelor care au obţinut acte medicale fictive vreunei expertize medicale care să stabilească dacă sufereau sau nu de afecţiunile medicale care au condus la confirmarea diagnosticului în baza căruia s­a realizat încadrarea în grad de invaliditate. În toate cazurile (cu câteva excepţii), persoanele au beneficiat de pensie de invaliditate în baza unor decizii vechi, care au fost prezumate a confirma că cei cercetaţi suferă într-adevăr de anumite afecţiuni medicale.

Ancheta penală s­a concentrat asupra realităţii investigaţiilor medicale realizate de cei chemaţi să se supună revizuirilor medicale în condiţiile legale. Legea prevede că în momentul în care se constată că o persoană suferă de o anumită afecţiune medicală, fiind emisă de autoritatea competentă o decizie de încadrare în grad de invaliditate, în baza căreia se plătesc periodic sume de bani, cu titlu de pensie, acea persoană este obligată să se prezinte, în termenul stabilit, pentru verificarea menţinerii (sau nu) încadrării, pentru încadrarea într-un alt grad (mai mare sau mai mic) şi plata lunară, în consecinţă, de sume de bani. Pentru analizarea situaţiei medicale a beneficiarului pensiei de invaliditate, acesta trebuia să realizeze, anterior termenului stabilit de comisie, investigaţiile medicale solicitate. În urma realizării acestor investigaţii, pacientul prezenta o anumită situaţie medicală, care era supusă, la termenul de revizuire, analizei medicului expert din cadrul comisiei de examinare. Or, atât timp cât persoanele cercetate nu s­au supus în mod real unui control medical (de orice natură – ca urmare a prezentării la un consult în faţa unui medic specialist, a examinării acestuia în urma internării într-o unitate spitalicească şi implicit a neefectuării oricăror investigaţii medicale – analize, ecografii etc.), menţiunile din actele medicale prezentate comisiilor de examinare nu indică situaţia medicală reală a acestora în momentul respectiv. Majoritatea înscrisurilor medicale au fost falsificate de persoane care au dobândit cunoştinţe medicale ca urmare a funcţionării lor în cadrul secţiilor Spitalului Suceava, o anumită perioadă de timp, pe lângă medicii specialişti, timp în care au observat modul de examinare, consemnările realizate (conţinutul actelor), tipul de analize corespunzătoare, diagnosticul corespunzător unui anumit tip de analize etc. De asemenea, în tot acest timp, aceste persoane au avut acces la formularele tipizate folosite de unitatea spitalicească, pe care şi le-au însuşit, dovadă fiind numărul mare de înscrisuri de acest tip găsit la percheziţiile realizate. Mai mult, lucrând în anturajul medicilor specialişti, au găsit momentele prielnice în care să poată folosi neautorizat parafa medicilor, prin aplicarea impresiunilor acestora pe documentele tipizate ale spitalului, procurându-şi astfel înscrisuri în alb, purtând parafa medicului specialist, pentru a le folosi în caz de nevoie.

În timp, prin diferite mijloace de comunicare, cei care s­au ocupat de falsificarea acestor înscrisuri au aflat modul cum trebuie să acţioneze, pentru ca aceste documente să fie primite şi să ducă la rezultatul dorit. În cazul dosarelor de handicap s­a aflat ce afecţiuni sunt primite pentru obţinerea unei încadrări şi cum trebuie acestea susţinute de conţinutul actelor falsificate. În cazul dosarelor de pensie, s­a acţionat cu mai multă uşurinţă, întrucât diagnosticul principal era deja stabilit în decizia anterioară, în care erau consemnate şi investigaţiile cu care persoana trebuia să se prezinte la revizuire. Astfel, în acest caz, a fost necesară doar conceperea conţinutului medical care să susţină respectiva afecţiune în gradul solicitat.

În câteva situaţii s­a constatat implicarea directă în activitatea infracţională a medicilor specialişti, care au completat diferite acte medicale fără niciun fel de consultaţie.

În urma deliberărilor, Tribunalul Suceava a decis condamnarea inculpaţilor:

1.Morar Rodica Luminiţa – 4 ani şi 6 luni închisoare cu executare şi interzicerea unor drepturi civile; 2. Axinte Maria – 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare şi interzicerea unor drepturi civile; 3. Andruchovici Maria – 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare şi interzicerea unor drepturi civile; 4. Motoveleţ Lucia – 3 ani cu executare şi interzicerea unor drepturi civile; 5. Nastasiuc Olga – 2 ani cu suspendare; 6. Nastasiuc Ioan – 2 ani cu suspendare; 7. Holbură Carmina­Elena – 2 ani cu suspendare; 8. Bizum­Şutu Lăcrămioara – 2 ani cu suspendare; 9. Haureş Vasile – 2 ani cu suspendare; 10. Şpac Lucia – 2 ani cu suspendare; 11. Laurus Veronica – 2 ani cu suspendare; 12. Lucescu Cleuţa – 2 ani cu suspendare; 13. Chira Olimpia Achilina – 2 ani cu suspendare; 14. Floria Natalia – 2 ani cu suspendare; 15. Floria Ilie­Sorin – 2 ani cu suspendare; 16. Păstrăv Ilie – 2 ani cu suspendare; 17. Raţă Elisabeta – 2 ani cu suspendare; 18. Raţă Constantin – 2 ani cu suspendare; 19. Maftean Dumitru – 2 ani cu suspendare; 20. Cazacu Aurel Vasile – 2 ani cu suspendare; 21. Pintrijel Viorel – 2 ani cu suspendare; 22. Furnică Viorel – 2 ani cu suspendare; 23. Parasca Eleonora – 2 ani cu suspendare; 24. Popescu Dumitru – 2 ani cu suspendare; 25. Parasca Gheorghe – 2 ani cu suspendare; 26. Popescu Ilie – 2 ani cu suspendare.

Următorii inculpaţi au fost obligaţi să plătească părţii civile Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Suceava, după cum urmează: 1. Haureş Vasile = 10.086 lei; 2. Popescu Ilie = 11.221 lei; 3. Păstrăv Ilie = 4.844 lei; 4. Şpac Lucia = 45 lei, toate sumele cu titlu de despăgubiri civile. Inculpaţii Lucescu Cleuţa, Parasca Gheorghe şi Laurus Veronica achitaseră anterior, în totalitate, prejudiciul produs părţii civile CJP Suceava.

Următorii inculpaţi au fost obligaţi să plătească părţii civile Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului (DGASPC) din cadrul Consiliului Judeţean Suceava, după cum urmează: 1. Cazacu Aurel Vasile = 2.808 lei, 2. Pintrijel Viorel = 2.808 lei, 3. Chira Olimpia Achilina = 2.808 lei, toate sumele cu titlu de despăgubiri civile. Inculpaţii Floria Natalia, Floria Ilie Sorin, Maftean Dumitru, Furnică Viorel, Parasca Eleonora şi Popescu Dumitru achitaseră anterior, în totalitate, prejudiciul produs părţii civile DGASPC.

Instanţa a decis disjungerea dosarului faţă de inculpaţii Burcă Ana, Chiriac Teodor, Laurus Veronica, Scutariu Silvia, Cîrcu Vasile Dănuţ, Chiforiuc Liliana Niculina, Vleju Maria, Ginghină Silvia, Chelba Maria şi Lupăşten Vasile, urmând a se înainta la Serviciul Arhivă – Secţia Penală din cadrul Tribunalului Suceava, în vederea formării unui nou dosar.

Părţile civile, inculpaţii condamnaţi şi procurorul au drept de apel. (A. DIMA, D.L.)