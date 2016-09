Sportivii de la CSŞ Rădăuţi s-au întors cu o „tolbă“ de medalii de la campionatele naţionale de juniori

Componenţii secţiei de tir cu arcul de la Clubul Sportiv Şcolar din Rădăuţi, pregătiţi de Alexandru Deneş, Roza Deneş şi Ioana Trufin, au evoluat cu succes la ultimul campionat naţional în aer liber din acest an, care a avut loc la Oradea. La aceste naţionale pentru juniori III, II şi copii, tinerii arcaşi rădăuţeni au reuşit în final să obţină nu mai puţin de 12 medalii, atât la individual, cât şi la echipe.

În competiţia rezervată junioarelor II, Emilia Forray a luat argintul, iar Mădălina Sbieta a câştigat medalia de bronz. Tot în competiţia individuală, la juniori III, Tudor Buzilă a devenit campion naţional, acelaşi titlu fiind câştigat şi de colega sa Ilinca Fecioru, urmată pe locul al II-lea de Alexandra Forray. La copile, CSŞ Rădăuţi a câştigat două medalii, una de aur, prin Anda Halus, şi una de bronz, prin Sabina Dia.

În concursul pe echipe mixte, la copii, Anda Halus şi Sebastian Plesciuc au câştigat aurul, campioni naţionali devenind şi Ilinca Fecioru şi Tudor Buzilă, dar la juniori III. În concursul masculin şi feminin pe echipe, rădăuţenii au făcut legea, astfel că, la băieţi, Tudor Buzilă, Matei Cojocariu şi Cosmin Sbierea au luat aurul, iar la fete Ilinca Fecioru, Mădălina Amaiestroaie şi Flavia Sfarnaciuc au devenit campioane, fiind urmate de colegele Alexandra Forray, Valentina Anisimov şi Ioana Sinculet.

„Sunt rezultate foarte bune, mai ales la juniori III, unde medaliaţii noştri au vârsta de calificare pentru Jocurile Olimpice ale Tineretului, acest concurs fiind şi principalul obiectiv pentru care se pregătesc. Fetele de la junioare II au confirmat încă o dată, mai ales că sunt în ultimul an şi vor promova la juniori I. La copile, Anda Halus a reuşit să câştige aurul, după ce în iarnă s-a impus şi la naţionalele de sală. În plus, Alexandra Forray a câştigat argintul, după numai un an de tir cu arcul, ceea ce ne dă speranţe mai departe”, a explicat antrenoarea Ioana Trufin, cea care se ocupă de pregătirea tinerilor arcaşi de la CSŞ Rădăuţi alături de Alexandru şi Roza Deneş.

La aceste naţionale, copiii au tras pe distanţa de 30 de metri, juniorii II la 50 de metri, iar juniorii III pe 60 de metri, la ultimii fiind câte două distanţe de fiecare, apoi în sistem eliminatoriu, ca la categoriile superioare de vârstă.

În acest an, arcaşii din judeţ vor mai avea un singur concurs în aer liber, în luna octombrie, când la Rădăuţi va avea loc o competiţie internaţională.