Sâmbătă, 17 septembrie, în masivul Rarău, s-a desfăşurat a treia ediţie a concursului „Rarău Radical Race”, etapa trail running sau alergare montană, după ce în data de 3 septembrie 2016 s-a desfăşurat etapa de mountain biking. Competiţia a fost organizată de Asociaţia „Pro Natura Rarău” din Câmpulung Moldovenesc, „Suceava pedalează” şi Asociaţia Ghizilor din Bucovina şi a fost sprijinită de numeroşi sponsori şi voluntari.

Concursul urmăreşte promovarea, încurajarea şi dezvoltarea activităţilor sportive în România, a relaţiilor interumane bazate pe fairplay şi respect reciproc, precum şi promovarea celei mai pitoreşti zone din inima Bucovinei, masivul Rarău, dar şi a traseelor turistice marcate şi nemarcate care împânzesc acest masiv.

Concurenţii au avut la dispoziţie două trasee: unul lung de peste 30 km, care a ajuns până la Pietrele Doamnei, destinat categoriilor fete şi băieţi avansaţi, împărţite la rândul lor în alte 3 subcategorii, în funcţie de vârstă: 18-29 ani, 30-39 ani şi peste 40 ani, şi unul scurt de 13 km, destinat amatorilor şi juniorilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 17 ani. Categoria copii a avut doua subcategorii: Pitici (până în 10 ani) şi Uriaşi (11-14 ani). Aceştia au avut un traseu special de 3 km pentru „Uriaşi”, şi un pic mai scurt pentru „Pitici”, ultimii putând parcurge traseul împreună cu un părinte.

Locul de start şi sosire al maratonului a fost Piaţa Centrală din Câmpulung Moldovenesc. Pe traseu, la tura lungă au fost trei puncte de hidratare şi trei de hidratare/alimentare, iar la tura scurtă au fost două puncte de hidratare/alimentare şi un punct de hidratare.

„Ne aflăm la a treia ediţie de alergare montană. Avem un traseu scurt, de 13 km, cu o diferenţă de nivel de 700 de metri, iar traseul lung are 31 de kilometri, cu o diferenţă de nivel de 1.800 de metri. Pentru aceste două trasee s-au înscris peste 250 de participanţi şi 20 de copii pentru un traseu special destinat celor mici. Participarea este bună, numărul celor dornici de alergare montană în masivul Rarău a crescut de la o ediţie la alta, asta şi datorită sprijinului acordat de Primăria şi Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc şi Consiliul Judeţean Suceava la care se adaugă sponsorii. Un distribuitor din Suceava ne-a oferit tot ceea ce înseamnă produse alimentare şi de hidratare pe traseu şi o parte din chitul de participare, altul ne-a oferit apă. Tot sponsorii au oferit şi diverse sume de bani pentru premii, bugetul de premiere fiind de 15.000 lei.

Pe lângă participanţii obişnuiţi veniţi din toată ţară au fost şi câteva nume mari ale competiţiilor organizate la nivel naţional şi internaţional, participanţi la campionatele mondiale sau balcanice de alergare montană sau participanţi cu rezultate foarte bune pe plan mondial şi naţional, campioni la 3.000 de metri, 5.000 de metri, 10.000 de metri şi competitori care promit performanţă, rezultatele în competiţiile internaţionale urmând a se vedea peste doi – trei ani.

Noi organizăm şi promovăm acest concurs şi cel de mountain biking nu numai pentru ceea ce oferă această zonă turistică, potenţialul ei fiind puţin exploatat, dar oferim şi un traseu tehnic, să poată vedea participanţii că se poate face şi ceva mai greu decât simple plimbări sau drumeţii montane”, ne-a declarat Nicolae Durnac, preşedintele Asociaţiei „Pro Natura Rarău”, Câmpulung Moldovenesc, unul dintre cei trei organizatori ai competiţiei.

Alergarea înseamnă, în primul rând, sănătate

Cu mai multă sau mai puţină experienţă, mulţi dintre participanţi consideră astfel de competiţii un bun prilej de a face mişcare, pentru că participarea înseamnă şi o bună pregătire anterioară, deci antrenamente făcute aproape zilnic, iar alergarea înseamnă, în primul rând, sănătate.

„Particip pentru prima oară la cursa de 30 de kilometric de pe Rarău. Un pic mă sperie elevaţia traseului, este foarte înalt. Îl cunosc parţial pentru că am drumeţit pe Rarău, este o zonă excelentă pentru competiţii de trasee montane chiar şi internaţionale”, ne-a spus Alex Dăian din Mureş.

De la Clubul „Suceava aleargă”, a participat pentru a treia oară la această competiţie şi Anatol Burlacioc. „Vin la această competiţie pentru mişcarea în natură şi sănătatea pe care o aduce fiecare concurs de alergare sau mountain biking. În judeţul Suceava sunt şase competiţii în fiecare an, la care se adaugă cel mai important concurs – ultramaratonul montan «Ultrabug» de la Fundu Moldovei, în cadrul căruia se aleargă peste 100 de km”.

La cei peste 60 de ani, Pavel Guralivu din Iaşi a participat la traseul de 13 km. El a precizat că participă pentru al doilea an consecutiv la maratonul de pe Rarău, mişcarea în natură însemnând sănătate, „o stare de bine pe care ţi-o poţi asigura fără a apela la medicamente sau suplimente”.

Antrenorul Clubului Sportiv Municipal Dorna Vatra Dornei, Cristian Prâsneac, a venit la această competiţie cu campionul balcanic la alergare montană Gabriel Bularda, care câştigat lejer tura lungă, cu un avans de 30 de minute, şi cu Dorin Andrei Rusu, campion naţional la 10.000 de metri, care s-a detaşat uşor la urcare pe traseul de 13 km, dar a încetinit un pic ritmul la coborâre, dar şi cu alţi concurenţi cu rezultate bune pe plan naţional.

„Este un exemplu, o încurajare pentru cei care s-au înscris la competiţie şi sunt foarte bucuros că sunt foarte mulţi începători care participă la această competiţie, chiar dacă sunt 31 de kilometri şi o diferenţă foarte mare de nivel. Asta înseamnă că semenii noştri conştientizează cât de importantă este mişcarea în aer liber.

Legat de rezultatele finale, nu pot decât să mă bucur că atleţii de la CSM Dorna, club sprijinit de Primăria municipiului Vatra Dornei, au «ciuruit» tot la concursul montan de la Câmpulung Moldovenesc. Ne aşteptam la astfel de rezultate ţinând cont că în cadrul clubului ne pregătim pentru competiţiile internaţionale de alergare montană”, a precizat Cristian Prâsneac.

„Am ceva experienţă şi în alergarea montană, anul trecut am câştigat etapele de cupă mondială. Am mai participat la Campionatul Mondial, la 10.000 de metri şi am ocupat locul 21, primii 10 fiind atleţi africani, la Campionatul European unde m-am clasat pe locurile 6-7”, ne-a precizat Dorin Andrei Rusu, originar din Rădăuţi şi legitimat la Clubul Sportiv Vatra Dornei.

Rezultate: Juniori, 13 km Turcu Marius Sorin, CSM Rarău – 1 oră 05 minute 59 secunde Bursuc Mircea-Gabriel, Moldoviţa – 1.18.16 Nisioi Cornelia Maria CSM Rarău – 1.25.42 Feminin, Open, 13 km Doroftei Gabriela Andreea, CSM Suceava – 1 oră 05 minute 56 secunde Ţimpău Elena – 1.21.43 Sandu Ioana Cătălina, Jade Gym Iaşi – 1.32.47 Feminin, 18-29 de ani, 31 km Nitu Liliana – Mariana, SAS/ Suceava – 4 ore 11 minute 55 secunde German Lucreţia, Mureş Runners – 4.17.52 Vîntu Alina-Paula, CSM Dorna – 4.23.04 Feminin, 30-39 de ani, 31 km Ţigănescu Cristina, Piatra Neamţ – 4 ore 16 minute 20 de secunde Tarcea Oana, Cluj-Napoca – 4.58.27 Vasilica Maria, Bacău – 5.08.13 Feminin, peste 40 de ani, 31 km Miron Rodica, Team Motric Iaşi – 4 ore 37 minute 50 secunde Jgheban Cristina, Iaşi – 4.55.23 Pavelea Monica, Schreiner Bistriţa – 5.18.43 Masculin, Open, 13 km Rusu Andrei Dorin, CSM Dorna – 1 oră 02 minute 54 sutimi Gafiţa Andrei, CSM Suceava – 1.02.59 Ţimpău Laurenţiu C-tin, CSM Rarău – 1.08.59 Masculin, 18-29 de ani, 31 km Bularda Gabriel, CSM Dorna Vatra Dornei – 2 ore 50 minute 23 secunde Cîrdei Alin, Tarsin Mountain Team – 3.20.20 Pop Cristian, Bistriţa – 3.20.20 Masculin, 30-39 de ani, 31 km Bălan Nicolae, Bistriţa – 2 ore 49 minute 49 secunde Munteanu Vlad, Iaşi – 3.39.26 Bilegan Cristian, Datacor Bistriţa – 3.44.48 Masculin, peste 40 de ani, 31 km