Ştiţi că mă număr printre cei de părere că un spectacol de teatru, de muzică cultă etc. chiar şi oferit, cu anume scop, de nişte mărinimoşi, ar trebui plătit de spectator, prin achitarea unui bilet la preţ modic, pentru ca orice beneficiar (şi mai ales dintre cei ocazionali) să înţeleagă, să ştie, să nu uite că un act cultural de calitate costă. Iar când un astfel de spectacol are şi o miză umanitară, suma rezultată din vânzarea biletelor se poate duce direct în coşul celor ce trebuie ajutaţi. Însă printr-o translare de la general la faptul concret, unul ca „Simfonii de toamnă”, de curând adus pe scenă la Suceava în cea de-a V-a (aplaudată) ediţie, n-ar putea să constituie, astfel, o reuşită, atât pentru publicul foarte larg, cât şi pentru organizatori. Probabil, dacă intrarea s-ar fi făcut contra cost, spectatorii n-ar fi fost peste 7000, ci abia câteva sute. Probabil că ar fi lipsit dintre ei şi anume obraji fini ai urbei, dar mai ales mulţime de persoane cărora, altfel, nici prin gând nu le-ar trece să vizioneze/asculte un aşa spectacol şi, prin urmare, habar n-ar avea ce „gust” are. Cu siguranţă, n-ar veni la un alt spectacol alături de copilaşi între 2 şi 5 ani (care îndată să se pună să se smiorcăie, primii, ori să se joace pe sub şi printre scaune, ultimii). Desigur n-ar veni cu 3 minute înaintea începerii anunţate pe afiş, pentru ca imediat să pufnească, să facă mutre ori chiar să emită vorbe de om prost (adică simplu) că nu-şi mai găsesc loc. În fine, nu s-ar precipita să plece înainte de bis, de parcă s-ar teme că li se fură paltoanele. Însă de la una la alta este posibil să fi acumulat şi aceştia ceva experienţă, pentru altă dată. De aceea cred că se poate vorbi şi despre un spectacol şcoală, de care comunitatea are nevoie.