PAS LA PAS PRIN ŢARA DRAGĂ (II)

Prin Răşinari şi Păltiniş – o întoarcere la puritatea începutului de lume

Neavând timp pentru minuni curative, ne-am reţinut doar o zi la lacurile Ocnei, dornici de a ajunge mai repede la Păltiniş. Dar nu înainte de a mai face un popas în inima Sibiului. Drumul spre Păltiniş l-am parcurs prin Răşinari. Comuna e cunoscută datorită faptului că aici s-au născut poetul Octavian Goga şi filosoful Emil Cioran. Unicitatea acestui loc este că, din 1947, e legat de Sibiu printr-o linie de tramvai electric ce străbate mai bine de 10 kilometri prin pădurea Dumbrăvii. Am renunţat cu părere de rău la tramvai, fiind legaţi de maşina noastră ce ne ducea la noul loc de cazare din Păltiniş. Răşinariul lui Goga ne-a întâmpinat cu aerul său arhaic, cu uliţe înguste de munte ce tot urcă şi coboară, cu spuza de case înşirate pe marginea drumului, strâns lipite una de alta, încât nici nu e nevoie de garduri. Nu se zărea nici o mişcare omenească dincolo de porţile înalte, părea că viaţa stă locului, adormită cu istoria la căpătâi. Noi, oameni maturi, nu credeam că pot exista asemenea locuri în România, în lume… Numai micuţa Veronica nu se mira, aşteptând să apară de după o cotitură crăiasa din poveşti, despre care îi citeşte tăticul în fiecare seară înainte de culcare. Crăiasa sta şi ea adormită undeva în răcoarea unui iatac medieval ori a unui salon din timpuri mai apropiate. După cum scrie în cronici, aici trăiesc urmaşii unor oameni dârji. În 1738, bătrânii satului au fost ascultaţi într-un proces după care s-a consemnat că întemeietorii aşezării sunt Mustaţă şi Roşca, iar la 1848, conducătorii legiunii prefecturii Sibiu, în frunte cu prefectul, erau aproape toţi fii ai acestei comune. Aici se păstrează o veche căsuţă ţărănească – sediul fostei reşedinţe a episcopiei ortodoxe a Transilvaniei, reînfiinţate în a două jumătate a sec. XVIII. În sat sunt trei biserici ortodoxe, ocrotite de monumentul mitropolitului Andrei Şaguna.

Meşteri din Răşinari au ridicat şi bisericuţa de la Păltiniş, unde pe români îi atrage nu doar natura pitorească, ci şi interesul pentru filosoful Constantin Noica, izolat în ultimii ani ai vieţii în aceste locuri. Păltinişul, situat în mijlocul unei păduri de conifere, la 32 km sud-vest de Sibiu, de care este legat printr-o şosea modernizată, este vestit îndeosebi prin suita de vile, declarate monumente istorice. Dar cele mai vizitate sunt Schitul şi Casa memorială Constantin Noica. Schitul constituie o biserică de lemn, ridicată în deceniul trei al secolului XX, unde se află mormântul lui Constantin Noica. În ultimii şase ani de viaţă ai filosofului, drumul spre căsuţa ce-l adăpostea în izolare a fost bătătorit de sute de tineri iubitori de libertatea cugetului. Se spune că cel mai des l-au vizitat Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu. Bătrânii locului şi-l amintesc cum a apărut în prima zi, cu paltonul purtat în închisoarea de la Jilava, cu o băscuţă roasă, ca şi paltonaşul. Marele filosof locuia într-o cameră micuţă, mobilată modest, cu două paturi, un dulap şi o noptieră. Ziua era văzut pe acelaşi traseu, indiferent de cum era vremea. După-amiază, începeau scrisul, gândirea. Seara, de la 8 putea veni oricine la el. Mica, modesta cabană, unde filosoful a înfiinţat „Şcoala de la Păltiniş”, a fost cumpărată de Gabriel Liiceanu şi transformată astăzi în „Vila lui Noica”, unde oricine poate vedea austeritatea în care şi-a sfârşit viaţa marele gânditor. De fapt, casa este numită simbolic „a lui Noica”. El a închiriat doar o cămăruţă cu un spaţiu de opt metri pătraţi, în care încăpeau două paturi şi o mică chiuvetă. Constantin Noica îşi scria genialele cugetări pe o scândură ţinută pe genunchi.

Transalpina – drumul regal prin nori

La Târgu Jiu, unde ne mâna dorinţa de a ne atinge de operele originale ale lui Brâncuşi, – Coloana Infinitului, Masa Tăcerii şi Poarta Sărutului, puteam ajunge pe o autostradă obişnuită. Dar am ales Transalpina, drumul cel mai dificil, dar şi cea mai frumoasă şosea alpină din România, care urcă la cea mai mare altitudine din Carpaţi.

Urcuşul periculos l-am început cu potolirea foamei, provocată de aerul tare de munte, la o cabană din Obârşia Lotrului, unde se servesc păstrăvi la grătar la cel mai mic preţ în România. Alegerea Transalpinei, de rând cu bucuria de a atinge cu mâna norii şi a admira peisaje extraordinar de frumoase, ne-a „fugărit” inima-n călcâie de frica cotiturilor şerpuitoare pe tot parcursul până la Pasul Urdele – punctul cel mai înalt (2145 metri). Cu ochii numai la serpentine şi mâinile sigure pe volan, Iulian nu avea chip să-şi exprime emoţiile de la peisajele din jur, oprind la un mic popas la Pasul Urdele pentru a ne face să ne cutremurăm nu numai de frumuseţea locurilor, ci şi de frig. Acolo am întâlnit la o sesiune de fotografiere grupuri de motociclişti străini (vorbeau în maghiară, poloneză, engleză), echipaţi ca la polul nord.

Inaugurată oficial în august 2015, circulaţia rutieră pe acest traseu anul curent a fost permisă cu o lună înainte de călătoria noastră, începând cu 11 iunie. De aceea întâlneam puţine maşini, mai mult motocicliştii se aventurau să urce la nori pe Transalpina.

Departe, jos pe pante, se zăreau pâlcuri de mioare. De unde apăruseră ele, când în jur nu se arăta nici un semn de aşezare omenească? Aici, atât de aproape de cer, vedeam aievea umbrele românilor porniţi pe acest drum către libertate. Or, Transalpina a însemnat calea izbăvirii de asuprire pentru sute de oameni din judeţul Sibiu, care din dorinţa de a scăpa de convertirea la catolicism, religie ce le era impusă, au pribegit pe acest drum, către locuri unde se bucurau de religia lor. Ei s-au stabilit dincolo de munţi, întemeind noi localităţi. Pe traseul Transalpina, priveliştile uluitoare ascund poveşti uitate din epoca năvălirilor romanilor. Momentul în care a început construcţia este pierdut în negura istoriei. Există documente care atestă faptul că drumul a fost pietruit de legiunile romane în timpul războaielor cu dacii. Se spune că pe Transalpina sau “Poteca Dracului”, după cum este cunoscută, ar fi fost cetăţi puternice, care au prosperat mai ales în perioada Regelui Burebista şi Regelui Decebal, pentru ca, ulterior, să fie cucerite de Împăratul Traian. De asemenea, după retragerea romanilor, acest pământ a fost al oamenilor care veneau şi plecau fără a prinde rădăcini. Mai târziu, drumul a fost cel al păstorilor. Legendele mai spun că, la sfârşitul secolului XVIII – începutul secolului XIX, locuitorii zonei au participat la construirea unei porţiuni din acest drum, fiecare după posibilităţile sale fizice şi financiare.

Cel mai frumos şi cel mai înalt drum din România, care trece prin trei judeţe şi face legătura dintre Transilvania şi Oltenia, este supranumit şi Drumul Regelui. În 1920, Regele Ferdinand I a mers pe această cale până la locul numit astăzi “Masa lui Ferdinand”. Cică acolo un cioban i-ar fi cântat majestăţii sale la fluier, fiind răsplătit de acesta cu patru galbeni, sumă care l-ar fi ajutat pe păstor la iernatul a 400 de oi ale sale. În perioada interbelică, Transalpina a fost reconstruită şi dată în folosinţă în anul 1938. La inaugurarea făcută de Carol al II-lea, Transalpina era deja o mare realizare tehnică. Apoi, vreme de decenii, a fost lăsată de izbelişte. Astăzi, pe acelaşi drum, de-acum asfaltat, iubitorii de aventuri pot admira privelişti ce taie respiraţia. De asemenea, Transalpina trece prin zone în care istoria tumultuoasă a lăsat amprente profunde asupra locurilor. Bunăoară, de la Barajul Oaşa, turiştii pot să meargă spre Luncile Prigoanei, un loc de tristă amintire pentru localnici. Acolo erau torturaţi sau ucişi fugarii care voiau să treacă munţii, pentru a-şi păstra credinţa ortodoxă.

Cât face un kilometru la Târgu Jiu

După un drum şerpuitor de aproape 200 de kilometri pe Transalpina, am coborât din nori pe pământ, traversând în grabă Petroşanii ca să ne oprim la acel loc unic din România, unde recunoştinţa n-are sfârşit. Am în vedere celebra lucrare a lui Brâncuşi, cunoscută sub mai multe denumiri – Columna/Coloana Infinitului, Coloana fără Sfârşit, Coloana Monumentală… Documentându-mă înainte de a o vedea aievea în parcul de la Târgu Jiu, am descoperit cu uimire că până acum n-am scris corect denumirea acestei opere. Marele Brâncuşi îi spunea simplu „Coloana”, dar a lăsat-o conaţionalilor săi gorjeni sub numele de Coloana Recunoştinţei fără de Sfârşit. Prin această Coloană nepereche, inspirată de la stâlpii de lemn din pridvorul caselor ţărăneşti, sculptorul exprimă recunoştinţă, până în înaltul cerului, eroilor căzuţi pentru independenţa ţării în primul război mondial. Prima varianta a Coloanei a fost sculptată în lemn în 1918. În 1934, Brâncuşi a fost invitat de concitadinii săi să ridice un monument întru cinstirea faptelor eroice ale gorjenilor şi rezistenţei Târgu Jiului în lupta pentru România întregită. Astfel, în oraş a apărut Ansamblul monumental, acea sfântă treime a lui Brâncuşi, inaugurat la 27 octombrie 1938.

Am îndrăznit să călcăm iarba până aproape de Coloană, emoţiile vibrând mult mai puternic decât atunci când am văzut-o de mai departe. E prea puţin a spune că această piesă domină oraşul. Ea domină cerul şi pământul, se înalţă şi ne înalţă, fiind totodată atât de simplă, încât în faţa ei oricine se crede apt de ceva măreţ, se simte o mică parte din imensitatea zeităţii posedate de Brâncuşi. Nu prea aveam de cine întreba în acea toridă amiază de iulie cum să ajungem la celelalte două sculpturi ale ansamblului monumental. Doar un poliţist umbla încolo şi încoace căutând locuri mai umbroase. Ne-a lămurit că toate sunt situate pe aceeaşi axă, cu lungimea de circa un kilometru, şi putem ajunge uşor pe jos, ţinând calea tot înainte. Ne-am pornit cu voie bună, convinşi că un kilometru nu e mare drum. După temperatura scăzută la 14-16 grade pe Transalpina, nimerisem într-o fierbinţeală de aproape 40 grade, dar rezistam stoic interesându-ne de puţinii oameni întâlniţi cât mai avem până la Masa Tăcerii. Auzeam acelaşi răspuns: „Nu e mult, vreun kilometru…”. Până la urmă, înţelegând că un kilometru la târgujiueni n-are sfârşit, am renunţat la axa dreaptă printre blocuri, ieşind la drumul mare ce ducea direct spre Parcul Central. Am mers şi am tot mers, răcoriţi de gândul că Brâncuşi a străbătut pe jos întreaga Europă până la Paris. Ce valora mica noastră oboseală faţă de bucuria de a trece prin Poarta Sărutului şi a ne găsi reculegerea la Masa Tăcerii! Ajunşi în parc, în jurul nostru numai tăcere nu era. Năvălise un grup gălăgios de copii, cu un profesor grijuliu, care le făcea observaţie să nu se aşeze pe Scaunele din jurul Mesei. Prin Poarta Sărutului se putea trece fără remuşcarea că i-am deteriora aura cu paşii noştri. De sărbătoarea Dragobetelui, la 24 februarie, aici se strânge lumea la sărutat şi se joacă Pereniţa. Se zice că prin Poarta Sărutului se face trecerea spre o altă viaţă. Şi chiar am avut această simţire, kilometrul monumentalei axe a lui Brâncuşi lungindu-se, odată cu înserarea, până la liniştea duhovnicească a Mănăstirii Lainici.

„Mireasa defileului”, Mănăstirea Lainici

La apus de soare, am găsit poarta mănăstirii încă deschisă. Situată în defileul Jiului, între trei podoabe ale pământului – munţi, păduri şi ape, mai înainte Sfânta Mănăstire, numită şi „Mireasa defileului”, era izolată de lumea laică. La ea se putea ajunge doar pe cărări prăpăstioase, pe marginea albiei Jiului. În 1880 au fost aduşi meşteri pietrari din Italia, care au construit şoseaua ce traversează defileul. Acum, aici se ajunge uşor, mai ales că valea aceasta este intens circulată. Retrasă în liniştea muntelui, Mănăstirea, totodată, se află la marginea şoselei. De la Târgu Jiu sunt 35 de km pe sosea, iar de la Petroşani – 25 de km. După Revoluţia din 1989 în Mănăstirea Lainici s-au efectuat importante lucrări, printre care construcţia din temelie a unui nou corp de chilii pentru călugări.

Primele date despre această sfântă ctitorie apar din a doua jumătate a sec. XVII – începutul sec. XVIII. În 2009, în ajunul prăznuirii sfântului ierarh Calinic de la Cernica, aici au fost găsite moaştele sfântului Cuvios Irodion Ionescu, supranumit “Luceafărul de la Lainici”, care a fost duhovnicul sfântului Calinic. Canonizarea Sf. Irodion a avut loc la 1 mai 2011, de Duminica Tomii, noua biserică a mănăstirii purtând hramul „Izvorul Tămăduirii”. Aici se află o icoană făcătoare de minuni, unică în România, adusă de la Muntele Athos – icoana Maicii Domnului „Grabnic ascultătoare”. În teritoriul Mănăstirii Lainici este încadrat şi Schitul Locurele, în trecut acest loc fiind ideal pentru izolarea asceţilor. Se povesteşte că la Lainici s-a ascuns de urmărirea turcilor Tudor Vladimirescu, conducătorul pandurilor. În 1817 turcii au năvălit în mănăstire şi, negăsindu-l pe viteazul erou, l-au decapitat pe un călugăr, pe nume Maxim.

În curtea bisericii sunt înmormântaţi monahii care au slujit sfântului altar. Oprindu-ne la mormintele lor, ne-a atras atenţia inscripţia de pe o cruce: Ieromonah Adrian Făgăţeanu, 03.11.1912, Deleni, Cernăuţi – 27.09.2011. L-am rugat pe un călugăr tânăr, ce îngrijea de straturile de flori, să ne dea careva informaţii despre acest părinte cu rădăcini din Cernăuţi. Ne-a spus că e de puţină vreme aici şi n-a avut fericirea să-l cunoască, dar ne-a îndreptat spre librăria mănăstirii unde puteam găsi materialele ce ne interesează.

MARIA TOACĂ din Cernăuţi