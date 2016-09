Au fost amenajate încă 100 de locuri de parcare

Lucian Harşovschi, viceprimar al Sucevei, a anunţat că modernizarea oraşului începând de la scara blocului continuă şi a precizat că au fost amenajate încă 100 de noi locuri de parcare de reşedinţă.

„După ce, anul trecut, am montat un nou loc de joacă, iar în primăvară am amenajat un spaţiu de fitness în aer liber, acum, pe str. Luceafărului, am amenajat o nouă parcare de reşedinţă cu 51 de locuri. S­-au refăcut accesele către scările de bloc, precum şi sistemul de iluminat public” a precizat Harşovschi pe pagina sa de socializare.

El a menţionat că în apropiere, pe Calea Obcinilor, la bl. T 64, s-­a asfaltat suprafaţa de teren unde se parcau maşini, deşi nu era amenajat un astfel de spaţiu, dar că acum a devenit o parcare autorizată.

Harşovschi a mai anunţat că urmează trasarea acestor parcări, în momentul în care condiţiile tehnice ale asfaltului o vor permite.