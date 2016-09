Despre iubi meu skumpik

Buna dimi fată! Ai avut somnic pufos şi vise dulci? Mvaaai, eu am avut o seară suuuper fată, nu vrei să ştii! M-a scos iubi al meu la o cină foarte selectă, fată, am rupt toooot. Şi, fată, m-am îmbrăcat în ciudă să le fac, eram mortală să mor io, mi-am scos toate hainele de bune şi poşeţica aia nouă Chanel, erau verzi de ciudă alea de acolo. Numa acrituri erau pe acolo şi se uitau la mine de parcă mă interesa bărbaţii lor, zău, nişte grase şi nişte urâte. Iubi al meu îi pupă în spate pe toţi zilele astea că cică are nişte afaceri şi m-a luat aseară să îl zăpăcesc pe unul da vaai fată aşa un burtos şi un scârbos…, zău dacă merită banii. Mult trebuie să sufăr pentru maşina aia doamne, dacă nu mi-o cumpăra mai repede îmi caut altul că nu stau cu tot calicul, păcat de frumuseţea şi de tinereţea mea. Ăsta era cu una, o nespălată, mi-a spus că dacă nu îl las în pace mă lasă fără păr. Auzi, o avere am dat pe extensii, nesimţita naibii…

Ce mă enervează autocorecţie asta de pe tel dragă, atâtea liniuţe care nu foloseşte la nimic, tot aia se-nţelege, zău aşa.

Auzi erau doi acolo doi masculi care i-am văzut înainte la tv se certau şi acum beau amândoi… de zici că erau cei mai buni prieteni. Iubi meu mi-a zis că-s tută că nu ştiu eu cum e treaba cu politica, că una e la teve şi alta e în viaţă, trebuie să ştii să te orientezi că nu ştii cum se schimbă roata şi trebuie să cazi în picioare. Auzi, cine s-a găsit să îmi dea mie lecţii despre cum să cazi şi unde… Numai eu ştiu cum am făcut şi am ajuns pe picioarele mele acasă după ce am terminat cu scârbosul ala, ştiu eu mai bine decât toţi cum e viaţa asta, de-ar şti iubi câte ştiu eu, ce de afaceri ar face…

Văd că nu răspunzi, ce-ai făcut aseară fată, iară ai băut prea mult?

Pussy dulce iubytha, scrie când te trezeşti să îmi povesteşti. Muaah, poop dulce!!!!!!

O felie de Facebook. Dislike. 🙂