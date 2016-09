Argumentele

Neoficial (ori ilegal?!), prima zi de şcoală a fost cu cel puţin câteva ceasuri libere pentru unii dintre părinţi (mai ales cei cu elevi de vârste mici, dar, în general, pentru cei grijulii şi responsabili, nu?), dacă nu va fi fost chiar cu totul liberă. Aşa încât nu poate să fie de mirare că marţi, 13, zi cu 24 de ceasuri de tot felul, inclusiv libere, Senatul a adoptat propunerea privind declararea zilei de 1 Iunie, Ziua Copilului, ca sărbătoare legală cu liber de la slujbe. Prim argument fiind acela că în ziua respectivă grădiniţele şi şcolile au spectacole, iar părinţii, pentru a participa la ele, sunt siliţi să-şi ia liber. Iar dacă lipsesc (de la serbări), „zic psihologii” (într-un supraargument de proptea legislativă), copiii vor crede că nu-s susţinuţi, valorizaţi, li se fisurează personalitatea în formare etc. În sprijinul ideii am găsit şi concluziile unui sondaj din 2010, potrivit cărora aproape 50% dintre copiii chestionaţi au mărturisit printre altele că, în medie, nu petrec mai mult de un ceas pe săptămână cu părinţii. Astfel, pe cale de limpede consecinţă, legislativii (plus candidaţii decişi în această perioadă) ar trebui să aibă în vedere ca (cel puţin) şi prima zi de şcoală, ca şi cele de serbări de sfârşit de an, cu sau fără coroniţe, ba chiar şi perioadele de evaluare naţională şi de bacalaureat să fie sărbători şi minivacanţe legale. Pentru părinţi, unchi şi mătuşi, deopotrivă veri şi prieteni de familie aflaţi în câmpul muncii. Fiindcă altfel, fără dezlegare de la stat, toţi aceştia (plus toţi ceilalţi care au norocul să aibă slujbe de la care chiar să li se dea liber), nu vor şti/putea să susţină, să valorizeze, să confere personalitate celor pe cale să devină suporterii de nădejde ai patriei.